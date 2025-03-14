Мама сіла в літак із двома дітьми: під час польоту до неї прийшло раптове усвідомлення (відео)

Авіакомпанія Southwest Airlines, якою подорожувала родина, помітила вірусне відео і прокоментувала цей курйозний випадок.

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Зворушливе відео, в якому маленька мандрівниця самостійно звернулась до бортпровідниці за яблучним соком, підкорило соцмережі, зібравши понад 9 мільйонів переглядів в Instagram.

Хайді Ауне, мама двох доньок, поділилась моментом, який жінка назвала справжнім "тріумфом материнства". Спочатку вона пишалася, коли її доньки самостійно передали квитки бортпровідниці під час посадки, а потім здивувалась ще більше.

Самостійність дітей

"Моя дворічна донька завжди була трохи несміливою, коли робила щось самостійно, тому я дуже пишалася, коли вона передала свій квиток бортпровідниці", — розповіла Хайді виданню Newsweek, яка подорожувала до Остіна (Техас).

Коли молодша дочка попросила ще яблучного соку після того, як стюардеси закінчили обслуговування, мама запропонувала їй попросити напій самостійно. "Я не думала, що вона справді піде сама, але на мій подив, донька піднялася з сидіння і впевнено пішла до бортпровідниць", — розповідає матір.

Помітивши це, жінка почала знімати, показуючи дитині підбадьорливий жест. За мить дівчинка успішно виконала своє завдання. "Я бачила, як вона пишалася собою. Саме такі маленькі моменти моїм дівчаткам основу для більшої самостійності", — поділилась Ауне.

Реакція авіакомпанії

Користувачі TikTok були вражені незалежністю малечі. "Ви виховуєте дітей, які вміють впевнено спілкуватися з незнайомцями та відстоювати свою думку", — написав один з учасників обговорення.

Авіакомпанія Southwest Airlines, якою подорожувала родина, також помітила вірусне відео і прокоментувала: "Ми любимо підтримувати сильних незалежних жінок".

Нагадаємо, раніше стюардеса авіакомпанії Alaska Airlines втратила роботу після того, як опублікувала відео у TikTok. У ролику вона виконувала тверк у порожньому салоні літака. Попри те, що відео швидко стало вірусним, керівництво авіакомпанії розцінило таку поведінку як порушення внутрішніх правил та ухвалило рішення про звільнення співробітниці.

В іншому випадку один із пасажирів зумів прорватися через системи безпеки аеропорту та дістатися до літака, який уже готувався до зльоту. Чоловік намагався зупинити повітряне судно безпосередньо на злітній смузі, що спричинило справжній переполох.