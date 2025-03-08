"Не ясно, что с этим делать": пассажирка самолета получила от пилота записку на салфетке (фото)

Туристка получила записку от пилота, но растерялась и не знала, как на это правильно отреагировать.

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23-летняя пассажирка самолета Стеф Борер получила от командира воздушного судна рукописную записку на салфетке и, прочитав послание, не могла поверить своим глазам. Там было всего одно предложение: "Я видел весь мир и, ты самая красивая женщина в нем". Этот ролик быстро стал вирусным в TikTok.

Стеф из Нью-Джерси говорит, что получила послание в аэропорту, когда сидела в ожидании посадки на свой рейс в США. Пилот положил записку на стол перед ней и пошел по своим делам. Девушка даже не успела разглядеть его лицо и не знала, как правильно реагировать и "что с этим делать".

Реакция сообщества

Один из зрителей в комментариях написал: "Он, наверное, женат и имеет пятерых детей";

Другой добавил, поставив эмодзи с красным флажком: "Пилот не оставил свой номер, потому что он чей-то муж";

Еще один пользователь TikTok поделился своим предположением: "Я думаю, что у него, должно быть, три семьи в трех разных штатах. Такое ощущение, что он носит целую пачку таких записок в кармане".

Записка от пилота Фото: Steph Bohrer | TikTok

Впрочем, нашлись и те, кто считают этот жест милым и предполагают, что командир просто хотел сделать комплимент молодой женщине. "Лучше не салфетку, а дать бесплатные билеты на перелеты", — пошутил один из участников обсуждения.

Видео с момента публикации в социальной сети собрало более 1,2 миллиона лайков.

Напомним, ранее Фокус писал, что рейс авиакомпании easyJet, следовавший из египетской Хургады в Манчестер (Англия), был вынужден совершить экстренную посадку в Афинах (Греция) из-за ухудшения самочувствия одного из пилотов. На взлетно-посадочной полосе самолет встретили машины экстренных служб.

А вот энтузиаст Сафиулла Ариан в рамках интересного эксперимента передал старую камеру пилоту Хосе Мануэлю перед одним из его рейсов в аэропорту Лос-Анджелеса (США).