Мужчина дал пилоту старую камеру, чтобы тот снял небо: в кадр попало еще кое-что (фото)

Ариан познакомился с пилотом Мануэлем в аэропорту, а в конце беседы спросил, возьмет ли тот старую камеру с собой в полет, чтобы заснять интересные моменты.

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Энтузиаст Сафиулла Ариан в рамках интересного эксперимента передал старую камеру пилоту Хосе Мануэлю перед одним из его рейсов в аэропорту Лос-Анджелеса (США). В итоге командир сделал потрясающую серию фотографий из своего путешествия, которую позже опубликовал в TikTok.

Ариан подошел, чтобы познакомиться с Мануэлем, а в конце беседы спросил, возьмет ли тот старую камеру с собой в полет, чтобы заснять интересные моменты. Командир согласился и вернул серию снимков, среди которых кадры из кабины пилотов, встреча с членами экипажа и бескрайнее небо.

Интересный эксперимент

"Мне нравится заводить новых друзей и делиться историями людей. Вот почему я это делаю. Каждый хочет чувствовать себя особенным. Каждый заслуживает, чтобы его услышали. Я был так счастлив, когда увидел фотографии, а еще я очень сблизился с пилотом", — рассказал Ариан в интервью Newsweek.

Мануэль, в свою очередь, уверяет, что работа является важной частью его жизни и он очень этим дорожит.

Хосе Мануэль согласился принять участие в эксперименте Фото: TikTok

"Я летаю международными рейсами. Большинство людей, которые садятся на борт, принимают важные решения: переезжают в новую страну, воссоединяются с любимыми или начинают жизнь с чистого листа. То есть я как бы проводник, которому доверено безопасно доставить пассажиров к новым начинаниям. Жизнь людей в моих руках, поэтому я очень серьезно отношусь к этой ответственности", — рассказывает командир.

Реакция зрителей

Видео с кадрами увлекательного путешествия, опубликованное в TikTok, собрало более 14 миллионов просмотров. Тысячи зрителей одобрительно отозвались об этих снимках, сделанных на пленку.

"Честно говоря, старые фотоаппараты передают жизнь гораздо реальнее";

"Сразу почувствовал себя в 90-х";

"Мне очень нравится, как он фотографирует коллег!";

"Спасибо. Этот ролик заставил меня плакать. Возможно, потому что там показаны все те, кто за кулисами, кто делает возможным наш полет к месту назначения. Спасибо всем!".

Кстати, пилот Мануэль далеко не первый, кому Ариан временно передавал фотоаппарат. У него есть кадры от незнакомцев на ночной прогулке, путешественников и даже водителей, стоящих в пробке. Свою коллекцию он хранит в специальном альбоме.

Напомним, ранее на борту самолета Boeing 747-8 авиакомпании Lufthansa, который летел из Майами (США) во Франкфурт (Германия), произошла нештатная ситуация: командир потерял сознание. Перелет через Атлантику обычно занимает от 8 до 9 часов, однако на этот раз самолет экстренно вернулся уже через 5 часов 40 минут.

Кроме того, курьезный случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines. В самолете Boeing 777-300ER, следовавшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет, из-за чего пришлось совершать аварийную посадку.