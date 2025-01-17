Мужчина выпивал 30 бутылок газировки ежедневно в течение 20 лет: что с ним произошло (фото)

Энди признался, что начинал свой день с литра газированного напитка и выпивал еще девять литров в течение суток. Если бы не эта вредная привычка, он мог бы приобрести не одну роскошную машину.

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Энди Карри из Великобритании в течение последних 20 лет ежедневно выпивал 30 банок Pepsi и недавно рассказал, какие это имело последствия для его организма и банковского счета. Об этом пишет издание OutKick.

Мужчина тратил на газированные напитки $25 в день, что в сумме составляет около $8500 в год. Если бы не вредная привычка, он мог бы за это время приобрести не одну роскошную машину.

Карри признался, что начинал свой день с литра этого напитка и выпивал еще девять литров в течение суток.

"Я всегда любил вкус холодного Pepsi. Ничто не могло с ним сравниться, и я просто подсел. Работаю по ночам, поэтому привык наливать себе стакан сладкой газировки, чтобы не засыпать. В общем выпивал четыре или пять двухлитровых бутылок ежедневно. На это ушла целая куча денег", — признался британец.

Энди смог избавиться от вредной привычки

Состояние здоровья Энди начало ухудшаться после того, как количество выпитого вышло из-под контроля. Дошло до того, что мужчина набрал 19 лишних килограммов. Врачи предупреждали его о серьезной угрозе возникновения диабета.

Позже британцу удалось сбросить два килограмма с помощью строгой диеты, но он так и не смог навсегда избавиться от вредной привычки. Справиться с этим вызовом ему вызвался помочь лондонский терапевт и гипнотизер Дэвид Килмерри.

"Дэвид познакомился со мной онлайн и проводил сеансы гипноза около 40 минут. Не знаю, что он сделал, но после этого я просто больше не хотел пить Pepsi. В холодильнике до сих пор стоят две банки, которые хотел выпить перед сеансом, но просто не успел. Теперь предпочитаю воду. Заметил, что моя кожа выглядит лучше, к тому же чувствую гораздо больше энергии. Это может подтвердить моя жена", — рассказал Энди.

Напомним, ранее Фокус писал о 41-летней Нине Манро из Австралии, которая начала выпивать по четыре литра воды в день. Женщине казалось, что это поможет быстрее встать на ноги, а вместо этого попала в больницу.

А вот 65-летний Сокусекисай Ояма из Японии ест лапшу быстрого приготовления по крайней мере раз в день уже более трех десятилетий. Мужчина полюбил это блюдо еще во время учебы на инженера в токийском университете Гунма.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас проблемы, обратитесь к специалисту.