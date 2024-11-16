Мужчина выпивал ежедневно 4,5 л. газированных напитков: что с ним произошло через 10 лет (фото)

Все началось с того, что Том угощался газированными напитками только во время обеда, а потом это переросло в зависимость с негативными последствиями для здоровья.

42-летний Том Боуи из Марлоу (Великобритания), который ежедневно в течение 10 лет выпивал 4,5 литра газированных напитков, пожаловался, что теперь имеет "зубы пенсионера" и много других проблем со здоровьем. Об этом пишет издание Metro.

Стоматолог Тома утверждает, что зубы пациента повреждены кислотной эрозией, которая чаще встречается у 70-летних. Кроме того, мужчина постоянно испытывает вздутие живота и набрал лишний вес.

После многочисленных неудачных попыток самостоятельно завязать с вредной привычкой Боуи обратился за помощью к доктору Дэвиду Килмерри. Ему понадобился один двухчасовой сеанс, чтобы полностью отказаться от этих напитков.

"Я ежедневно выпивал четыре с половиной литра газированных напитков в течение более чем 10 лет. Делал первый глоток, когда просыпался, и так до 10 вечера. Бутылки с напитками постоянно стояли возле моего компьютера на работе. Босс говорил: "Ты скоро умрешь, если не прекратишь пить". Потом было трудно заснуть из-за содержания в крови кофеина и сахара", — рассказывает Том.

Поэтому удалось отказаться от вредной привычки Фото: Tom Bowey

Он признался, что тратил 8 фунтов стерлингов на газировку ежедневно, а также покупал большие упаковки домой. Все началось с того, что угощался только во время обеда, а потом это переросло в зависимость с негативными последствиями для здоровья.

"Часто чувствовал вздутие живота, иногда болела голова, появлялась усталость, мучила бессонница. Кроме того, стоматолог сказал, что у меня началась кислотная эрозия зубов, что свойственно для людей глубокого пенсионного возраста", — добавляет он.

Боуи говорит, что после отказа от газированных напитков его жизнь кардинально изменилась. Он призывает всех, кто оказался в подобной ситуации, обратиться за помощью.

"Теперь пью много простой воды и чувствую себя намного лучше, а когда захожу в магазин и смотрю на ряды с газированными напитками, то не испытываю соблазна", — уверяет Том.

Напомним, ранее Фокус писал о 41-летней Нине Манро из Австралии, которая начала выпивать по четыре литра воды в день. Женщине казалось, что это поможет быстрее встать на ноги, а вместо этого попала в больницу.

А вот 65-летний Сокусекисай Ояма из Японии ест лапшу быстрого приготовления по крайней мере раз в день уже более трех десятилетий. Мужчина полюбил это блюдо еще во время учебы на инженера в токийском университете Гунма.

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