Чоловік випивав щодня 4,5 л. газованих напоїв: що з ним сталося через 10 років (фото)

Усе почалося з того, що Том пригощався газованими напоями лише під час обіду, а потім це переросло у залежність з негативними наслідками для здоров’я.

42-річний Том Боуї з Марлоу (Велика Британія), який щодня упродовж 10 років випивав 4,5 літра газованих напоїв, поскаржився, що тепер має "зуби пенсіонера" та багато інших проблем зі здоров’ям. Про це пише видання Metro.

Стоматолог Тома стверджує, що зуби пацієнта пошкоджені кислотною ерозією, яка частіше зустрічається у 70-річних. Крім того, чоловік постійно відчуває здуття живота й набрав зайву вагу.

Після численних невдалих спроб самостійно зав'язати зі шкідливою звичкою Боуї звернувся за допомогою до доктора Девіда Кілмеррі. Йому знадобився один двогодинний сеанс, щоб повністю відмовитися від цих напоїв.

"Я щодня випивав чотири з половиною літри газованих напоїв протягом більш ніж 10 років. Робив перший ковток, коли прокидався, й так до 10 вечора. Пляшки з напоями постійно стояли біля мого комп'ютера на роботі. Бос казав: "Ти скоро помреш, якщо не припиниш пити". Потім було важко заснути через вміст у крові кофеїну та цукру", — розповідає Том.

Тому вдалось відмовитися від шкідливої звички Фото: Tom Bowey

Він зізнався, що витрачав 8 фунтів стерлінгів на газовану воду щодня, а також купував великі упаковки додому. Усе почалося з того, що пригощався лише під час обіду, а потім це переросло у залежність з негативними наслідками для здоров’я.

"Часто відчував здуття живота, іноді боліла голова, з’являлась втома, мучило безсоння. Крім того, стоматолог сказав, що у мене почалась кислотна ерозія зубів, що властиво для людей глибокого пенсійного віку", — додає він.

Боуї каже, що після відмови від газованих напоїв його життя кардинально змінилось. Він закликає всіх, хто опинився в подібній ситуації, звернутися за допомогою.

"Тепер п'ю багато простої води й почуваюся набагато краще, а коли заходжу в магазин й дивлюся на ряди з газованими напоями, то не відчуваю спокуси", — запевняє Том.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 41-річну Ніну Манро з Австралії, яка почала випивати по чотири літри води на день. Жінці здавалося, що це допоможе швидше стати на ноги, а натомість потрапила до лікарні.

А от 65-річний Сокусекісай Ояма з Японії їсть локшину швидкого приготування принаймні раз на день вже понад три десятиліття. Чоловік полюбив цю страву ще під час навчання на інженера в токійському університеті Гунма.

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