Молодой отец попытался успокоить ребенка танцем: выражение его лица говорит само за себя

Видео, на котором молодой отец успокаивает трехмесячную дочь под хит Бритни Спирс "Toxic", собрало более 140 тысяч лайков в сети. История супругов из Орегона, США, в очередной раз доказывает, что современное воспитание — это преимущественно импровизация.

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О своем опыте пара часто рассказывает в TikTok.

38-летний Джарон Клейтон и его 33-летняя жена Мэгги никогда не планировали создавать семью. В течение 14 лет брака они сосредотачивались на карьере и развитии собственного бизнеса — пивоварни. Однако все изменилось, когда в феврале этого года у них родилась дочь Ария-Джин.

Родители стали блогерами

"Мы всегда были очень сосредоточены на карьере и никогда не думали, что создадим семью. Однажды, как гром среди ясного неба, мы оба согласились, что время пришло. Поняв, что мы на одной волне, пути назад уже не было", — рассказывает Джарон.

После закрытия пивоварни из-за пандемии супруги завели блог в социальных сетях. Теперь они активно делятся сценами своего отцовства. Особенно популярным стало видео, опубликованное 1 апреля, где Джарон танцует с Арией под песню "Toxic" Бритни Спирс, а дети смотрят на отца с растерянным выражением.

"Это безумие. Ребенок не имеет другого выбора, кроме как доверить нам свою драгоценную жизнь, а мы здесь воспитываем его с помощью поисковых запросов в Google, TikTok и песен Бритни Спирс", — отметили супруги под видео.

Поддержка в сети

Пользователи TikTok поддержали молодых родителей.

"По крайней мере, у вас есть Google и TikTok, а я вырастил своих с надеждой и молитвой", — написал один из комментаторов;

"Мы все так делаем. Придумываем на ходу. Доверие — это самое важное, что вы когда-либо будете иметь, защищайте его, даже когда это трудно", — посоветовал другой пользователь.

Джарон признает, что начало отцовства было непростым, особенно для Мэгги, которая очень тяжело переживала послеродовой период. "Поддержка и советы от нашей аудитории были чрезвычайно полезными, ведь Мэгги знала, что другие мамы прошли через то же самое и были готовы поддержать ее", — рассказывает мужчина.

Сейчас жизнь супругов понемногу налаживается: мать уже чувствует себя лучше, а маленькая Ария больше спит, хотя уже проявляет свой своенравный характер.

Напомним, ранее Фокус писал о Бриттани и ее муже Мэтью, которые ужинали в Нью-Джерси (США) со своими тремя детьми — Уэсли, Джексом и Лоусоном, когда их двухмесячный малыш продемонстрировал неожиданный жест. Увиденное насмешило не только родителей, но и миллионную аудиторию в сети.

А вот мама Сара Коллинз надеялась, что снимает на видео трогательную семейную сцену, но зафиксировала нечто другое. В кадре можно увидеть ее сына, который сидит на диване с отчимом и неожиданно произносит неожиданную фразу, вызвавшую у родителей шок. Этот смешной ролик мгновенно стал популярным, собрав миллионную аудиторию в TikTok.