Умер родной брат Майкла Джексона (фото)

Музыкант скончался от сердечного приступа за рулям автомобиля. Артист долгие годы выступал на сцене в составе разных музыкальных групп. Еще 8 сентября он выступил в Великобритании, а до конца года были запланированы концерты в нескольких городах США.

Related video

Легенда знаменитой семейной группы Jackson 5 Тито Джексон скончался в воскресенье,15 сентября, в возрасте 70 лет, сообщает Еntertainment to night.

Брат покойного поп-короля Майкла Джексона умер от сердечного приступа за рулем автомобиля во время поездки из Нью-Мексико в Оклахому.

Музыкальная икона, член Зала славы рок-н-ролла, незадолго до своей смерти выступал с братьями Джеки Джексоном и Марлоном Джексоном в составе группы под названием The Jacksons. Он дал концерты в Шотландии, Англии и Калифорнии летом 2024 года. Совсем недавно, 8 сентября, они выступили в Суррее, Англия, а на 25 октября были запланированы выступления в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, и на 1 ноября в Цинциннати, штат Огайо. Чуть ранее на этой неделе, когда Тито был в Мюнхене с The Jacksons, братья "посетили прекрасный мемориал, посвященный Майклу Джексону.

"Мы глубоко благодарны за это особое место, которое чтит не только его память, но и наше общее наследие. Спасибо, что сохраняете его дух живым", — отметил тогда музыкант.

Тито был первоначальным участником The Jackson 5, в которую также входили Майкл, Джеки, Джермейн Джексон, Марлон, а позже и Рэнди Джексон. Семейная поп-группа выпустила хиты "I Want You Back", "ABC" и "I'll Be There" на протяжении 70-х. Группа была включена в Зал славы рок-н-ролла в 1997 году и также была удостоена звезды на Голливудской Аллее славы.

Тито, Марлон, Джеки, Джермейн и Майкл Джексоны из группы The Jackson Five, 1973 год Фото: Getty Images

Тито продолжил сольную карьеру, выпустив два студийных альбома: Tito Time в 2016 году и Under Your Spell в 2021 году. В 2003 году исполнитель начал выступать и гастролировать с блюзовой и фанк-музыкой по всему миру. Он также время от времени гастролировал с BB King Blues Band, в частности в 2017, 2018 и 2019 годах. Его последний сингл "Love One Another" был выпущен в 2021 году.

Напомним, 25 июля Фокус писал о том, что дочь Майкла Джексона поделилась откровенными снимками до и после своих бьюти-проблем.