"Город века" в США, где родился Майкл Джексон, превращается в "город-призрак"

Город "прославился" высокой криминогенной ситуацией — он был назван столицей убийств США в середине 90-х годов, когда за один год было зарегистрировано 129 убийств.

В США город Гэри, расположенный в штате в Индиана, который когда-то был известен как "Город века", за последние 30 лет стал превращаться в город-призрак. Оттуда начали выезжать люди, и многие дома опустели. Об этом пишет издание Daily Star.

Город Гери за последние 30 лет потерял более 40% своего населения, из-за чего более 30% домов в городе остались пустыми. Сейчас здесь проживают чуть более 70 000 жителей.

Город известен тем, что когда-то в нем родился поп-король Майкл Джексон. Также город "прославился" высокой криминогенной ситуацией — он был назван столицей убийств США в середине 90-х годов, когда за один год было зарегистрировано 129 убийств. Сейчас 4,5 из каждых 1000 жителей становятся жертвами насильственных преступлений, а почти 30 из каждых 1000 — жертвами имущественных преступлений.

Также в этом городке снимали римейк фильма "Ужас на улице Вязов", а также сцены из фильма "Трансформеры: Dark of the Moon".

Напомним, что в Финляндии закончили строительство самого большого круизного лайнера в мире Icon of the Seas ("Икона морей"). Судно как город — здесь есть аквапарк, 6 водных горок, 7 бассейнов и 9 гидромассажных ванн. Корабль длиной 365 метров (почти 1200 футов), а на его борту планируют разместить примерно 5610 пассажиров и 2350 членов экипажа.