"Місто століття" в США, де народився Майкл Джексон, перетворюється на "місто-привид"

Місто "прославилося" високою криміногенною ситуацією. — воно було назване столицею вбивств США в середині 90-х років, коли за один рік було зареєстровано 129 вбивств.

В США місто Ґері, яке розташоване у штаті в Індіана, яке колись було відоме як "Місто століття", за останні 30 років стало перетворюватися на місто-привид. Звідти почали виїздити люди, і багато будинків спорожніли. Про це пише видання Daily Star.

Місто Ґері за останні 30 років втратило понад 40% свого населення, через що понад 30% будинків у місті залишилися порожніми. Зараз тут проживають трохи більше 70 000 жителів.

Місто відоме тим, що колись у ньому народився поп-король Майкл Джексон. Також місто "прославилося" високою криміногенною ситуацією — воно було назване столицею вбивств США в середині 90-х років, коли за один рік було зареєстровано 129 вбивств. Зараз 4,5 з кожних 1000 мешканців стають жертвами насильницьких злочинів, а майже 30 із кожних 1000 — жертвами майнових злочинів.

Також у цьому містечку знімали римейк фільму "Жах на вулиці В'язів", а також сцени з фільму "Трансформери: Dark of the Moon".

Нагадаємо, що у Фінляндії закінчили будівництво найбільшого круїзного лайнера у світі Icon of the Seas ("Ікона морів"). Судно як місто — тут є аквапарк, 6 водних гірок, 7 басейнів і 9 гідромасажних ванн. Корабель завдовжки 365 метрів (майже 1200 футів), а на його борту планують розмістити приблизно 5610 пасажирів і 2350 членів екіпажу.