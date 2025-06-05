Вимагає десятки мільйонів: Емінем подав до суду на компанію Цукерберга

52-річний американський репер Маршалл Брюс Метерс III, більш відомий під псевдонімом Емінем, подав до суду на Meta, материнську компанію Facebook, Instagram і WhatApp.

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Про це повідомляє TheWrap.

У позові, поданому від імені продюсерської компанії репера Eight Mile Style, Meta звинувачують у несанкціонованому поширенні його пісень без дійсної ліцензії.

Адвокати артиста стверджують, що пісні Емінема розмістили в "музичних бібліотеках" Meta і використовували в призначеному для користувача контенті за допомогою таких інструментів, як Reels Remix і Original Audio, унаслідок чого композиції звучать у мільйонах відеороликів і транслювалися мільярди разів.

У юридичних документах зазначено, що Meta намагалася отримати ліцензії через Audiam, Inc., систему збору та оплати цифрових роялті, повноваження, які, за словами Eight Mile Style, вона не надавала Audiam.

У позові компанія Марка Цукерберга звинувачується в "грубому порушенні", використовуючи одну з найвідоміших мелодій репера "Восьма миля", а також у "свідомому порушенні", спонукаючи користувачів своїх онлайн-сервісів "зробити це, все навмисно і без ліцензії".

Марк Цукерберг поки ніяк публічно не відреагував на позов музиканта Фото: stock.adobe.com

"Таким чином, як відомо Meta, вона не користується і не має права на положення про безпечну гавань Закону про авторське право в цифрову епоху ("DMCA")", — йдеться в позові.

Попри видалення деяких пісень після скарг, таких як "Lose Yourself", компанія "продовжує розміщувати несанкціоновані кавер-версії та інструментальні версії".

Тепер Eight Mile Style вимагає відшкодування фактичних збитків, упущеної вигоди та постійної заборони на неліцензоване використання музики переможця премії "Оскар".

Передбачувана сума — близько $109 млн. Як альтернативу репер запитує максимальну законну компенсацію в розмірі $150 тисяч за кожну пісню. З огляду на те, що в бібліотеках нарахували вже 243 композиції, з огляду на кавери та інструментальні версії, мінімальна сума може становити від $36 млн.

Компанія Емінема запросила суд присяжних.

У Марка Цукерберга жодних коментарів щодо цієї справи пресі не давали.

Раніше Фокус писав, що:

Барак Обама начитав реп Емінема на підтримку кандидата в президенти США Камали Гарріс.

Репер, дізнавшись про вагітність своєї дочки, присвятив їй дуже зворушливий кліп.

Ми також розповідали, що безхатченко погрожував убити Емінема в його ж маєтку.