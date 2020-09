Бездомный угрожал убить Эминема в его же особняке

В особняк известного американского рэпера Эминема в Клинтон Тауншип (штат Мичиган) проник злоумышленник и угрожал убить артиста. Об этом сообщает Detroit Free Press.

Отмечается, что это произошло еще в апреле, но детали инцидента стали известны только сейчас, когда состоялся суд, в ходе которого офицер полиции дал показания против подозреваемого Мэттью Хьюза.

"Эминем проснулся и увидел в своем доме человека... Затем он узнал, что он тут делает. Мужчина ответил, что пришел убить его. Рэпер не испугался, отвел бездомного к охране через несколько комнат", – говорится в публикации.

Фото подозреваемого

Прибывший полицейский обнаружил, что нарушитель дерется с охранником. При этом тот постоянно бормотал слово "друг".

Как выяснилось позже, в особняк он попал, разбив окно кирпичом, оружия у него не было.

Сейчас подозреваемый находится под стражей по обвинению во вторжении в жилище первой степени и умышленном уничтожении имущества.

Следующее заседание суда пройдет 28 сентября.

Ранее Эминем представил новую пластинку под названием Music to Be Murdered By. Это его одиннадцатый по счету сольный релиз. Кроме того, Эминем запустил новый челлендж, в котором призвал поклонников посоревноваться с ним в быстрой читке. Он зачитал трек Godzilla и побил свой рекорд по скорости произнесения строк.