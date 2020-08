Обиделся: рэпер 50 Cent предложил организаторам "Эмми" поцеловать его в зад

Сериал "Власть в ночном городе" (Power) выходил на телеканале Starz шесть лет, с 2014 года. Но за все это время, несмотря на популярность, не был номинирован на "Эмми", премию для телесериалов, эквивалентной "Оскару". И рэпер обиделся. Об этом пишет Daily Mail.

50 Cent написал гневный пост. "Хорошо, "Эмми", вот моя черная задница, можете ее поцеловать! К черту вашу организацию, меня интересуют только награды NAACP (National Association for the Advancement of Colored People, Национальной организации по улучшению жизни цветных людей. – Ред)", – сообщил 50 Cent и действительно прикрепил к посту фото задницы. К счастью, не своей, а скульптуры.

То самое фото, что разместил рэпер у себя в Instagram

Сериал "Власть в ночном городе" рассказывает историю Джеймса Сейнт-Патрика по прозвищу Призрак, владельца популярного ночного клуба в Нью-Йорке, а также крупного наркоторговца. Он пытается избежать проблем с законом и оставить в прошлом свой незаконный бизнес.

Роль Призрака исполнил Омари Хардвик, а роль его конкурента, Кэнана Старка – сам 50 Cent. Он же является исполнительным продюсером сериала.

Сериал получил признание критиков: были отмечены темп, атмосфера и актерская игра. Но телекритиков "Эмми" это все равно не убедило.