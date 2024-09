Тихая роскошь: 5 самых красивых платьев красной дорожки Эмми 2024 (фото, видео)

Модные обозреватели назвали нынешнюю красную дорожку премии "Эмми" сдержанной.

Related video

В ночь с 15 на 16 сентября в Лос-Анджелесе отгремела 76-ая премия "Эмми", которая собрала на красной дорожке стильных звезд в роскошных дизайнерских нарядах. По мнению большинства модных обозревателей, большинство знаменитостей выглядели на удивление сдержанно, продвигая тихую роскошь. Фокус собрал самые красивые образы ковровой дорожки "Эмми-2024".

Дакота Фаннинг

30-летняя американская актриса Дакота Фаннинг выбрала для церемонии платье-футляр цвета шампанского без бретелек из золотистого шелкового атласа с тюлевой накладкой от Armani Privé из коллекции осень/зима 2024 года, украшенное жемчужинами и кристаллами. Она дополнила образ серьгами-подвесками и большим жемчужным кольцом. Макияж звезды бал максимально естественный, а волосы Дакота оставила распущенными.

Селена Гомес

Селена Гомес подтвердила свою любовь к вырезам-халтерам, как это было на премьере "Эмилии Перес" на кинофестивале в Торонто, премьере "Убийства в одном здании" в Лос-Анджелесе, первом благотворительном мероприятии Rare Impact Fund Benefit или даже на премии Critics’ Choice Awards 2022. На красной дорожке премии "Эмми" актриса и певица была в роскошном черном приталенном платье от Ralph Lauren с блестящим халтер-воротником.

Дизайн наряда выглядел элегантным, утонченным и идеально гармонировал со внешностью Селены. Покрой халтера в этом случае казался более обтекаемым и сбалансированным, дополняя, а не отвлекая от общего образа.

К платью звезда выбрала серьги Tiffany & Co. из платины с бриллиантами, гладкий браслет Lock и кольца Jean Schlumberger by Tiffany и Victoria®.

Дженнифер Энистон

55-летняя американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон выглядела на красной дорожке потрясающе в платье-футляре в пол с жемчугом из весенней коллекции Oscar de la Renta 2025. Оно было без бретелек, имело тонкий вырез в форме гребешка и облегающий силуэт, покрытый замысловатыми жемчужинами и сверкающими украшениями. Сзади наряд имел высокий разрез.

Энистон дополнила образ ювелирными украшениями, которые продолжили ее сверкающий мотив из кристаллов. Актриса надела платиновые серьги Tiffany & Co. Archives с бриллиантами, платиновый браслет Tiffany & Co. Archives с бриллиантами и эффектное кольцо из платины с бриллиантами также от Tiffany & Co.

Образ актрисы на красной дорожке премии "Эмми" 2024 года был создан стилистом Райаном Хастингсом.

Мерил Стрип

75-летняя Мерил Стрип придерживалась монохромного образа, прибыв на церемонию вручения премии "Эмми" 2024 года в полностью розовом ансамбле.

Актриса, номинированная на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в комедии за роль в фильме "Убийства в одном здании", позировала на красной дорожке, демонстрируя элегантный светло-розовый костюм от Alexander McQueen, дополненный соответствующим топом с бантом.

Однако цветовая гамма не ограничивалась только одеждой Стрип. Работая со стилистом Микаэлой Эрлангер, актриса подобрала к ансамблю маленькую розовую сумочку и надела яркие очки в розовой оправе.

Бриллиантовые серьги-кольца и серебряные босоножки на каблуке, подчеркивающие ее розовый педикюр, добавили немного блеска и в конечном итоге завершили ансамбль.

Ханна Эйнбиндер

29-летняя американская актриса Ханна Эйнбиндер для церемонии вручения наград надела драпированное платье розово-пудрового цвета от Louis Vuitton. Наряд имел романтический вид с глубоким вырезом, который перекидывался через одно плечо и производил впечатление, будто греческая богиня побывала во французском салоне.

К наряду Ханна подобрала украшения от David Yurman. Особенно впечатлило бриллиантовое кольцо на указательном пальце.

Ханна Эйнбиндер Фото: Getty

Ранее Фокус писал о том, что Селена Гомес пошутила на премии "Эмми" о бездетных кошатницах.