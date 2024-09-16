София Вергара в шикарном платье вышла на красную дорожку Emmy Award (фото)

Актриса стала первой латиноамериканкой, номинированной в категории "Лучшая актриса мини-сериала". По словам Софии Вергары, Гризельда была ее первой драматической ролью в карьере.

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Колумбийская и американская актриса, модель София Вергара 15 сентября в красивом платье вышла на красную дорожку 76-й церемонии вручения премии "Эмми", которая прошла в театре Peacock в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

52-летняя звезда сериала "Американская семейка" для торжественного выхода надела откровенное огненно-красное платьем с глубоким вырезом. Облегающее длинное платье Софии с открытыми плечами подчеркивало ее подтянутые руки и стройную фигуру. Платье-русалка было покрыто изящными, плотными сборками, а его юбка расширялось к низу. Красавица уложила набок свои густые длинные волосы мягкими волнами и наложила вечерний макияж, подчеркнув глаза коричневого оттенка тенями и черной подводкой.

Фото: Getty Images

В этом году Вергара была номинирована на премию "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или антологии" за главную роль в "Гризельде". Эта номинация сделала ее первой латиноамериканкой, номинированной в категории "Лучшая актриса мини-сериала".

"Ух ты! Гризельда была моей первой драматической ролью, и нам потребовалось 15 лет, чтобы воплотить ее в жизнь. Я невероятно благодарна всем, кто был частью этого сериала. Я бы никогда не сделала этого без моего режиссера Андреса Баиса, моего коллеги Альберто Герры, Эрика Ньюмана и всей творческой команды, моего партнера и продюсера Луиса Балагера, Теда Сарандоса, Белы Бахарии и их команды в Netflix, и всего потрясающего актерского состава и съемочной группы. Я и мечтать не могла, что после "Американской семейки" смогу работать над чем-то таким особенным, как "Гризельда", — прокомментировала свою победу Вергара.

Напомним, 13 августа, сообщалось, что София Вергара удивила фанатов, накормив собаку мороженым из серебряной ложки.