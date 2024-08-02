Рэпер 50 Cent принес на съемку для журнала $3,5 млн наличными: что из них сделали (фото)

Рэпер вдохновился снимком Мохаммеда Али для Sports Illustrated в 1964 году.

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49-летний американский рэпер 50 Cent, ставший героем нового номера журнала The Hollywood Reporter и появившийся на обложке, принес с собой на съемку в Pier 59 Studios в Нью-Йорке $3,5 миллиона наличными. Со стодолларовых банкнот помощники фотографа соорудили кресло, в котором и запечатлен богатый исполнитель.

Одетый во все зеленое, в белых кроссовках и курящий сигару, "Фидди" (настоящее имя Кертис Джексон) сидит на куче денег, глядя в камеру.

На фотосессию его сопровождали четыре охранника, а наличные перевозились в двух тяжелых чемоданах.

В беседе с журналистами издания 50 Cent рассказал, что ему не понадобилось идти в банк, поскольку необходимая сумма была у него дома.

"У меня есть больше, чем это", – попутно похвастался он.

Авторство фотографий принадлежит AB+DM, которые, по-видимому, являются дуэтом фотографов, состоящим из Ахмада Барбера и Донте Мориса.

50 Cent говорит, что вдохновился на то, чтобы принести все деньги, фотосессией легендарного боксера Мухаммеда Али для обложки Sports Illustrated в 1964 году. На обложке тогда 22-летний боксер, который все еще выступал под псевдонимом Кассиус Клей, позировал с выигрышем в миллион долларов.

"Я подумал: "Я хочу сделать такую ​​же фотосессию", — рассказал Фидди The Hollywood Reporter. .

Обложка Али 1964 года, выпущенная как раз перед его решающим боем с Сонни Листоном за титул чемпиона в тяжелом весе, была снята Ричардом Миком в банковском хранилище, а за боксером наблюдал охранник.

Мохаммед Али Фото: Sports Illustrated

Хотя деньги на фотографии Али настоящие, вряд ли они принадлежали ему, поскольку в сопроводительных статьях Али говорил о том, как он "заработает" миллион долларов. Однако в той же статье Али пообещал, что победит действующего чемпиона Сонни Листона в Майами, что он и сделал.

Вскоре после этого он объявил о своем обращении в ислам и вместе с этим о смене имени на Мухаммед Али.

Ранее Фокус писал, что рэпер 50 Cent отказался от секса в 2024 году. Однако это не спасло музыканта от обвинений в изнасиловании.