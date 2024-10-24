Парикмахер подстриг и переодел бездомного: теперь мужчину путают с голливудской звездой

После трансформации бездомному мужчине вручили зеркало — он не узнал себя в отражении.

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Парикмахер Джошуа Сантьяго путешествует по США и предлагает бесплатную стрижку тем, кто не может себе этого позволить. Обычно он ищет бездомных и делает "самый большой сюрприз" в жизни, а затем демонстрирует процесс трансформации на своей странице в TikTok.

Во время своего последнего путешествия Джошуа, который в 2017 году открыл собственную парикмахерскую под названием Empowering Cuts, решил помочь довольно молодому бездомному в грязной одежде и с неопрятными волосами.

На опубликованных кадрах можно увидеть, насколько профессионально Сантьяго подходит к делу: сперва он бреет машинкой гости кудри на голове "клиента", используя расчески и специальный распылитель, затем бреет бороду и осторожно вытираю лицо платком.

На финальном этапе трансформации имиджа незнакомцу подобрали модную одежду. В конце концов, когда мужчине вручили зеркало, он сначала не узнал себя в отражении.

После того как парикмахер поделился этим видео в TikTok, оно собрало тысячи лайков, сотни комментариев и других реакций.

"Это тоже чей-то ребенок. Спасибо, что вы заботитесь о нем и даете шанс снова почувствовать себя живым";

"Да, мне это нравится";

"Спасибо, что возвращаете людям чувство собственного достоинства";

"Красиво, но разрывает сердце";

"Его можно спутать с голливудской звездой";

"Лучшее, что я видел за сегодня".

Напомним, ранее Фокус писал, что полысевший мужчина стал настоящей звездой социальных сетей после того, как парикмахер сделал ему красивую прическу, благодаря которой он выглядит значительно моложе и аккуратнее. Пользователи сети похвалили мастера за профессиональную работу и засыпали его комплиментами.

Также мы рассказывали о 21-летнем парне, который решил сделать для своей возлюбленной интересный подарок. После того как пара рассталась на некоторое время, он кардинально изменил свою прическу, чем поразил и свою возлюбленную, и огромную аудиторию пользователей TikTok. Его видео быстро ворвалось в тренды социальной сети, собрав более 5500 лайков и множество комментариев.