"Из гадкого утенка в мачо": парикмахер показал, как прическа меняет внешность человека (фото)

Парень в парикмахерском кресле признался, что не стригся уже три месяца и хотел бы сменить имидж.

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21-летний парень решил сделать для своей возлюбленной интересный подарок. После того как пара рассталась на некоторое время, он кардинально изменил свою прическу, чем поразил и свою возлюбленную, и огромную аудиторию пользователей TikTok.

На опубликованных кадрах можно увидеть длинные волосы клиента, чем-то напоминающие стиль молодого исполнителя Джастина Бибера. Парень в парикмахерском кресле признался, что не стригся уже три месяца и хотел бы сделать себе новую прическу.

"Мама нашла парикмахера Кэма в Instagram. Завтра из Канады приезжает моя девушка, а на следующей неделе я пойду на учебу, поэтому должен хорошо выглядеть", — рассказывает юноша.

Парикмахер его поддержал: "Молодец, это хорошо, что мама помогает тебе измениться для твоей девушки. Какие ей нравятся бойфренды? Хорошие или плохие?". Парень ответил: "Хорошие".

Всего через несколько секунд Кэм демонстрирует невероятный результат перевоплощения, отмечая, что это отличное решение для худощавых людей с ромбовидной формой лица.

Парень до и после стрижки Фото: коллаж Фокус

"Я думаю, он прекрасно выглядит", — говорит мать юноши, которая вместе с его братом сидела на диване неподалеку.

Это видео быстро ворвалось в тренды социальной сети, собрав более 5500 лайков и множество комментариев.

"У него стрижка как у плохого мальчика";

"Его девушке точно понравится";

"Красавчик";

"Я так рад, что ты ему помог";

"От бывшей звезды Disney Channel до номинанта на Оскар";

"Перевоплощение из гадкого утенка в мачо".

Напомним, ранее Фокус писал, что полысевший мужчина стал настоящей звездой социальных сетей после того, как парикмахер сделал ему красивую прическу, благодаря которой он выглядит значительно моложе и аккуратнее.

А вот 17-летний коренной американец Рубен Локс Твис-младший из городка Рапид-Сити (Южная Дакота, США) побил мировой рекорд как обладатель самых длинных волос среди подростков мужского пола — 161 см.