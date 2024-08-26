"З гидкого каченяти у мачо": перукар показав, як зачіска міняє зовнішність людини (фото)

Хлопець у перукарському кріслі зізнався, що не стригся вже три місяці й хотів би змінити імідж.

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21-річний хлопець вирішив зробити для своєї коханої цікавий подарунок, якого вона взагалі не очікувала. Після того, як пара розлучилась на деякий час, він кардинально змінив свою зачіску, чим вразив і свою кохану, і величезну аудиторію користувачів TikTok.

На опублікованих кадрах можна побачити довге волосся клієнта, що чимось нагадує стиль молодого виконавця Джастіна Бібера. Хлопець у перукарському кріслі зізнався, що не стригся вже три місяці й хотів би зробити собі нову зачіску.

"Мама знайшла перукаря Кема в Instagram. Завтра з Канади приїжджає моя дівчина, а наступного тижня я піду на навчання, тож маю гарно виглядати", — розповідає юнак.

Перукар його підтримав: "Молодець, це добре, що мама допомагає тобі змінитися для твоєї дівчини. Які їй подобаються бойфренди? Хороші чи погані?". Хлопець відповів: "Хороші".

Всього через кілька секунд Кем демонструє неймовірний результат перевтілення, зазначаючи, що це чудове рішення для худорлявих людей з ромбоподібною формою обличчя.

Хлопець до та після стрижки Фото: колаж Фокус

"Я думаю, він має чудовий вигляд", — каже матір юнака, яка разом з його братом сиділа на дивані неподалік.

Це відео швидко увірвалось у тренди соціальної мережі, зібравши понад 5500 вподобань та безліч коментарів.

"У нього стрижка як у поганого хлопчика";

"Його дівчині точно сподобається";

"Красунчик";

"Я такий радий, що ти йому допоміг";

"Від колишньої зірки Disney Channel до номінанта на Оскар";

"Перевтілення з гидкого каченяти у мачо".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що полисілий чоловік став справжньою зіркою соціальних мереж після того, як перукар зробив йому красиву зачіску, завдяки якій він має значно молодший та акуратніший вигляд.

А от 17-річний корінний американець Рубен Локс Твіс-молодший із містечка Рапід-Сіті (Південна Дакота, США) побив світовий рекорд як власник найдовшого волосся серед підлітків чоловічої статі — 161 см.