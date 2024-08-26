"З гидкого каченяти у мачо": перукар показав, як зачіска міняє зовнішність людини (фото)
Хлопець у перукарському кріслі зізнався, що не стригся вже три місяці й хотів би змінити імідж.
21-річний хлопець вирішив зробити для своєї коханої цікавий подарунок, якого вона взагалі не очікувала. Після того, як пара розлучилась на деякий час, він кардинально змінив свою зачіску, чим вразив і свою кохану, і величезну аудиторію користувачів TikTok.
На опублікованих кадрах можна побачити довге волосся клієнта, що чимось нагадує стиль молодого виконавця Джастіна Бібера. Хлопець у перукарському кріслі зізнався, що не стригся вже три місяці й хотів би зробити собі нову зачіску.
"Мама знайшла перукаря Кема в Instagram. Завтра з Канади приїжджає моя дівчина, а наступного тижня я піду на навчання, тож маю гарно виглядати", — розповідає юнак.
Перукар його підтримав: "Молодець, це добре, що мама допомагає тобі змінитися для твоєї дівчини. Які їй подобаються бойфренди? Хороші чи погані?". Хлопець відповів: "Хороші".
Всього через кілька секунд Кем демонструє неймовірний результат перевтілення, зазначаючи, що це чудове рішення для худорлявих людей з ромбоподібною формою обличчя.
"Я думаю, він має чудовий вигляд", — каже матір юнака, яка разом з його братом сиділа на дивані неподалік.
Це відео швидко увірвалось у тренди соціальної мережі, зібравши понад 5500 вподобань та безліч коментарів.
- "У нього стрижка як у поганого хлопчика";
- "Його дівчині точно сподобається";
- "Красунчик";
- "Я такий радий, що ти йому допоміг";
- "Від колишньої зірки Disney Channel до номінанта на Оскар";
- "Перевтілення з гидкого каченяти у мачо".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що полисілий чоловік став справжньою зіркою соціальних мереж після того, як перукар зробив йому красиву зачіску, завдяки якій він має значно молодший та акуратніший вигляд.
А от 17-річний корінний американець Рубен Локс Твіс-молодший із містечка Рапід-Сіті (Південна Дакота, США) побив світовий рекорд як власник найдовшого волосся серед підлітків чоловічої статі — 161 см.