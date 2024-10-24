Перукар підстриг й переодягнув бездомного: тепер чоловіка плутають з голлівудською зіркою

Після трансформації безпритульному чоловікові вручили дзеркало — він не впізнав себе у відображенні.

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Перукар Джошуа Сантьяго подорожує по США й пропонує безплатну стрижку тим, хто не може собі цього дозволити. Зазвичай він шукає бездомних й робить "найбільший сюрприз" у житті, а потім демонструє процес трансформації на своїй сторінці у TikTok.

Під час своєї останньої подорожі Джошуа, який у 2017 році відкрив власну перукарню під назвою Empowering Cuts, вирішив допомогти досить молодому безпритульному в брудному одязі та з неохайним волоссям.

На опублікованих кадрах можна побачити, наскільки професійно Сантьяго підходить до справи: спершу він бриє машинкою густі кучері на голові "клієнта", використовуючи гребінець та спеціальний розпилювач, потім голить бороду та обережно витирає обличчя хустинкою.

На фінальному етапі зміни іміджу незнайомцю підібрали модний одяг. Зрештою, коли чоловікові вручили дзеркало, він спершу не впізнав себе у відображенні.

Після того, як перукар поділився цим відео у TikTok, воно зібрало тисячі вподобайок, сотні коментарів та інших реакцій.

"Це також чиясь дитина. Дякую, що ви піклуєтесь про нього й даєте шанс знову відчути себе живим";

"Так, мені це подобається";

"Дякую, що повертаєте людям їхню гідність";

"Красиво, але розриває серце";

"Його можна сплутати з голлівудською зіркою";

"Найкраще, що я бачив за сьогодні".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що полисілий чоловік став справжньою зіркою соціальних мереж після того, як перукар зробив йому красиву зачіску, завдяки якій він має значно молодший та акуратніший вигляд. Користувачі мережі похвалили майстра за професійну роботу та засипали його компліментами.

Також ми розповідали про 21-річного хлопця, який вирішив зробити для своєї коханої цікавий подарунок. Після того, як пара розлучилась на деякий час, він кардинально змінив свою зачіску, чим вразив і свою кохану, і величезну аудиторію користувачів TikTok. Його відео швидко увірвалось у тренди соціальної мережі, зібравши понад 5500 вподобань та безліч коментарів.