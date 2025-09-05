Марк Цукерберг позивається до суду проти Марка Цукерберга та Meta: що сталося

Американський адвокат Марк Цукерберг подав до суду на платформу соціальної мережі Facebook. Він заявляє, що вона постійно блокує його обліковий запис, звинувачуючи його у тому, що він "видає себе за знаменитість".

У позові наголошується, що адвокат зі штату Індіана Марк С. Цукерберг займається юридичною практикою вже майже сорок років, передає ВВС. Тобто, коли він починав працювати, його тезко Марк Е. Цукерберг – засновник Facebook і один із найбагатших людей у ​​світі – був ще маленькою дитиною.

Злий жарт зіграв повний збіг імені та прізвища – Марк Цукерберг. Проте увагу треба звертати на другі імена – саме вони відрізняються. "Я Марк Стівен, а він – Марк Елліот", – пояснив адвокат.

Обліковий запис адвоката Цукерберга блокували п'ять разів протягом останніх восьми років. За його словами, це коштувало йому величезних збитків: У позові, поданому до Вищого суду міста Маріон, йдеться, що материнська компанія Facebook Meta неналежним чином видалила вже оплачену адвокатом рекламу вартістю 11 тис. доларів.

Цукерберг оприлюднив електронну переписку з Facebook, де йшлося про те, що його звинуватила у використанні чужого імені. При цьому він заявив, що надав своє посвідчення особи з фотографією, кредитні картки та кілька зображень власного обличчя, аби підтвердити свою особу.

Обліковий запис Марка С. Цукерберга у Facebook було заблоковано у травні та відновлено лише після подання позову. Компанія Мета запевнила, що вживає заходів, аби подібний інцидент більше не повторювався.

