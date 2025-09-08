"Лучше сжечь документы": украинский колледж проучил блогера, перешедшего на сторону РФ

Уроженец Украины, а ныне российский TikTok-блогер Артур Бабич, столкнулся с неожиданными трудностями при попытке получить образование в Москве. Учебное заведение в Кривом Роге, где остались его документы, отказывается выдавать аттестат для поступления в российский университет.

Блогер, который сейчас подал документы, чтобы получить российское гражданство, планировал поступить в Российский технологический университет. Однако реализация этого плана осложнилась из-за позиции украинской стороны.

По словам Бабича, в колледже категорически отказалась предоставлять документы, якобы заявив, что "лучше сжечь документы", чем позволить ему учиться в России. Впрочем, официальных комментариев от администрации пока не поступало.

Блогер отметил, что выбрал Россию из-за лучшей системы образования. Он добавил, что считает блогерство несерьезной сферой деятельности и стремится получить "реальную" профессию.

Учился в Кривом Роге

Бабич, который после окончания школы учился на специальности "менеджмент" в Кривом Роге, карьеру по специальности так и не начал. В 2018 году он присоединился к одному из TikTok-проектов в России, что заложило фундамент его популярности.

Позиция блогера относительно войны со временем претерпевала кардинальные изменения. Сначала он уехал из России в США, и даже исполнял гимн Украины. Это вызвало острую критику со стороны российской аудитории.

Блогер планировал поступить в Российский технологический университет Фото: TikTok

После возвращения в Москву звезда интернета столкнулся там с обвинениями в поддержке Украины и "дискредитации ВС РФ". В 2023 году по этой причине ему запретили въезд в Россию.

Чтобы реабилитироваться перед российской аудиторией, блогер сделал радикальное заявление о готовности "идти на фронт убивать украинцев". После этого ему разрешили вернуться в РФ.

Переход в гражданство РФ

В 2025 году Бабич официально подал документы на получение российского гражданства и попросил не называть его "украинским блогером", окончательно отмежевываясь от своей родины.

Весной он принял участие в пропагандистских мероприятиях, встретившись с учениками курской школы. Они являются участниками прокремлевской организации "Движение первых" — аналог советских пионеров, которые рассказывали о своих мечтах воевать за российского диктатора.

Попытка Бабича забрать документы через знакомых также потерпела неудачу — колледж в Кривом Роге остается непоколебимым.

