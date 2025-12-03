"Зʼїла російськомовних дітей": Гончаренко публічно посварився з блогеркою Мандзюк

Українська блогерка Олена Мандзюк зробила суперечливу заяву про російськомовних дітей. Після цього нардеп Олексій Гончаренко назвав її "невміняємою".

Зірка мережі пожартувала, що зʼїла трьох уявних російськомовних дітей. Вона підбивала підсумки останніх місяців та давала оцінку своїм діям.

Олена Мандзюк "зʼїла російськомовних дітей"

Зокрема, Олена за останній час знялася у шоу "Зрадники", сходила на побачення, що довго собі не дозволяла, знову почала лаятися, закрила збори для військових на понад чотири мільйони гривень, неочікувано зробила нове татуювання. Ба більше, вона "зʼла російськомовних дітей".

"Я з’їла трьох уявних російськомовних дітей. І це 10 з 10. Тут навіть без коментарів", — сказала блогерка з посмішкою.

Депутат Олексій Гончаренко відреагував на її заяви та назвав блогерку "невміняємою". Натомість Мандзюк обізвала його лохом, який захищає все російське в Україні.

"Ми всі стали забувати, що Елена Мандзюк невміняєма, але вона вирішила всім це нагадати. І на скріншоті не жарти про росіян. Вона буквально вигадує такий "прикол" про тих дітей України, які підпали під цю "категорію". Я от не розумію, такі жарти, це вже хвороба? Чи все ще тупий хайп? Чи тупий хайп і хвороба одночасно? P.S. Ну і приємно бачити адекватних відписників Елени, які відвалюються з шаленою швидкістю після її чергових перлів", — написав Гончаренко в Threads.

Олена Мандзюк відреагувала на критику Олексія Гончаренка Фото: Instagram

"Льоша, і тебе зʼїм, ховайся на росії десь подалі", — відповіла Олена.

Реакція українців

У коментарях користувачі мережі з негативом відреагували на слова Гончаренка. Не обійшлося і тут без гумору:

"Ми стали забувати, що Гончаренко чорт, який не віддає борг тестю з газпрому".

"Гончаренко, скільки ти зборів закрив за останній час? Яке ти тупе створіння".

"Святий обов'язок кожного українця їсти російських дітей. Дуже шкода, Олексію, що ви мову вивчили, в патріота перефарбувалися, а тут недопрацьовочка".

"Пане Гончаренко, поясніть за Ваше "вміняєме" прагнення до повномасштабного зробити російську другою державною".

Олена Мандзюк рік проходила лікування у психіатра. Вона мала депресію, яка перетікала із середньої у важку форму.

Блогерку розкритикували через хвилину мовчання.

Крім того, Мандзюк, щоб показати свою позицію, одягнула світшот із зображенням Степана Бандери під час поїздки до Польщі.