Продають дорожче, ніж оригінал: у РФ виробляють "підроблені" BMW, у компанії обурені

У результаті агресивної війни Росії в Україні компанія BMW пішла з Росії, а працівників автозаводу відправили збирати яблука. Однак позашляховики баварського виробника, як і раніше, випускаються на калінінградському заводі його колишнього партнера "Автотор". Німецький автоконцерн BMW вже заявив, що не несе жодної відповідальності за російську підробку.

Псевдоавтомобілі BMW у РФ випускають без офіційного дозволу, і, що шокувало німецького автовиробника, росіяни продають підробку дорожче, ніж оригінал, повідомляє Bild.

"Автотор" у Росії за підроблений BMW бере від 12 до 14 мільйонів рублів — приблизно 150 000 євро. Імпорт автомобілів BMW на "сірому" ринку через треті країни, що перебувають під санкціями, обходиться росіянам значно дорожче. Для порівняння: новий X7 у Німеччині коштує близько 105 000 євро. Незважаючи на санкції, інтерес до автомобілів BMW у Росії залишається високим.

Видання The Moscow Times повідомляє, що виробництво базується на залишках запасів з колишніх заводів BMW, які зберігалися там з 2022 року. Колишній партнер "Автотор" зараз цим користується: з початку 2025 року автомобілі — моделі BMW X5, X6 та X7 — збираються на його заводах. За даними видання "Auto Motor und Sport", у 2025 році було зареєстровано майже втричі більше автомобілів BMW місцевого виробництва, ніж у попередньому році.

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Одночасно з цим компанія "Автотор" оголосила про початок виробництва дизельного BMW X6 40d — моделі, яка, на думку експертів галузі, раніше не випускалася на заводі в Калінінграді.

Чим відрізняються підроблені BMW з Росії від оригіналу

Цікаво, що автомобілі лише зовні відповідають технічним характеристикам 2022 року, хоча зареєстровані як моделі 2025 або 2026 року. Але є кілька відмінностей: наприклад, у "піратських" автомобілів повітрозабірники менші, ніж у сучасних моделей.

Представник BMW назвав виробництво "нерегулярним". Баварська компанія застерегла покупців від придбання так званого "піратського BMW" та зазначила, що з 2022 року контроль якості не проводився. Журналісти натякають, що компанія ніяк не може вплинути на російських "піратів".

Представниця BMW Group Кароліна Бахманн повідомила, що в "Автоторі" використовуються старі, частково застарілі комплектуючі, які залишилися на заводі після виходу BMW з Росії. За словами Бахманн, несанкціоноване складання триває "з порушеннями".

Автомобілі більше не підключені до офіційних систем BMW, тому багато цифрових функцій, ймовірно, будуть обмежені або працюватимуть із іншим програмним забезпеченням.

Джерела припускають, що деякі деталі BMW або сумісні компоненти могли й надалі надходити до Росії через посередників, паралельний імпорт та треті країни.

До початку війни BMW випускала автомобілі на "Автоторі" за контрактною схемою. Після того, як західні автовиробники пішли з ринку, підприємство залишилося без замовлень. Навесні 2022 року "Автотор" відправив співробітників у простой через "складне економічне становище", а потім запропонував тимчасово працювати на збиранні полуниці, лохини та яблук у місцевому розпліднику або влаштуватися на будівництво. Тоді ж працівникам підприємства виділили земельні ділянки для вирощування картоплі.

Нагадаємо, що "Фокус" писав про скандал із підробленими BMW, які тепер виробляють у Калінінграді (Росія).

А коли компанія McDonald's пішла з Росії, її замінили ресторанами "Вкусно і крапка", які виявилися збитковими.