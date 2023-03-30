McDonald's в РФ: ресторани "Вкусно — и точка" закінчили перший рік зі збитками в 11 млрд рублів

Мережа ресторанів швидкого харчування прославилася великими фінансовими втратами, хоча кількість відкритих закладів збільшилася більш ніж у 4 рази. Компанією керує нафтовик із Новокузнецька.

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Керівна компанія "Система ПБО", яка контролює мережі ресторанів швидкого харчування "Вкусно — и точка", отримала збитки в 11,3 млрд рублів. Про це пише агентство ТАCС 29 березня, ознайомившись із фінзвітами організації.

У 2021 році "Система ПБО" отримала 2 млрд рублів прибутку. А минулого року виторг компанії впав на 2,3% — до 73,5 млрд. Валовий прибуток структури значно знизився — до 97,6% (на 210,9 млн рублів), а збиток до виплат податків перевищив 13 млрд рублів.

Мережа ресторанів McDonald's залишила російський ринок у травні 2022 року

Пресслужба компанії вважає порівняння її результатів роботи у 2022 та 2021 роках некоректним. У минулому році ресторани мережі не працювали із середини березня до червня — їх знову відкривали до кінця вересня.

До кінця червня працювало майже 200 підприємств по Росії, а зараз їх уже понад 850, зауважили керівники.

Показники компанії за січень і лютий 2023 року вищі за аналогічні місяці 2022 року, додали в пресслужбі.

Економічне агентство "Прайм" додає, що компанія "ДВРП", що розвиває мережу "Вкусно — и точка" на Далекому Сході, отримала виторг у розмірі 667,7 млн рублів у минулому році.

"Компанія багато інвестувала у перевідкриття підприємств, не одразу було перезапущено всі позиції меню та сервіси — наприклад, доставка", — розповіли в керівництві.

Ресторани "Вкусно — и точка" замінили McDonald's

Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's залишила російський ринок у травні 2022 року через велику війну в Україні. McDonald's продала всі активи нафтовику з Новокузнецька Олександру Говору.

Журнал Forbes раніше писав, що Говор володів вугільною компанією "Южкузбассуголь". У 2007 році на її шахтах загинули майже 150 працівників.

Перший заклад "Вкусно — и точка" відкрився в Москві 12 червня. Мережа хоче запустити фабрику з виробництва іграшок для дітей "Кідз Комбо", аналога американського "Хеппі Міл". Іграшки для наборів, за його словами, робитимуть за сценаріями російських мультфільмів.

"Вкусно — и точка" вже представлена у 63 суб'єктах Росії.

Фокус 8 липня 2022 року писав, що в деяких ресторанах "Вкусно — и точка" відмовилися від продажу картоплі фрі та картоплі "по-селянськи". Відмову пояснили неврожаєм у 2021 році сортів картоплі. А імпорт продукту неможливий через санкції.

Унаслідок виходу з Росії корпорація McDonald's зазнала збитків майже на 1,4 млрд доларів.