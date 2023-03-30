McDonald's в РФ: рестораны "Вкусно — и точка" закончили первый год с убытком в 11 млрд рублей

Сеть быстрого питания прославилась большими финансовыми потерями, хотя количество открытых заведений увеличилось более чем в 4 раза. Компанией руководит нефтяник из Новокузнецка.

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Управляющая компания "Система ПБО", которая контролирует сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка", получила убыток в 11,3 млрд рублей. Об этом пишет агентство ТАСС 29 марта, ознакомившись с финотчетами организации.

В 2021 году "Система ПБО" получила 2 млрд рублей прибыли. А в прошлом году выручка компании упала на 2,3% — до 73,5 млрд. Валовая прибыль структуры значительно снизилась — до 97,6% (на 210,9 млн рублей), а убыток до налоговых выплат превысил 13 млрд рублей.

Сеть ресторанов McDonald"s покинула российский рынок в мае 2022 года

Пресс-служба компании считает сравнение ее результатов работы в 2022 и 2021 годах некорректным. В прошедшем году рестораны сети не работали с середины марта до июня — их открывали заново до конца сентября.

К концу июня работало около 200 предприятий по России, а сейчас их уже более 850, заметили руководители.

Показатели компании за январь и февраль 2023 года выше аналогичных месяцев 2022 года, добавили в пресс-службе.

Экономическое агентство "Прайм" добавляет, что компания "ДВРП", развивающая сеть "Вкусно и точка" на Дальнем Востоке, получила выручку в размере 667,7 млн рублей в прошлом году.

"Компания много инвестировала в переоткрытие предприятий, не сразу были перезапущены все позиции меню и сервисы — к примеру, доставка", — рассказали в руководстве.

Рестораны "Вкусно — и точка" заменили McDonald’s

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s покинула российский рынок в мае 2022 года из-за начала большой войны в Украине. McDonald’s продала все активы нефтянику из Новокузнецка Александру Говору.

Журнал Forbes ранее писал, что у Говора была в собственности угольная компания "Южкузбассуголь". В 2007 году на ее шахтах погибли около 150 работников.

Первое заведение "Вкусно — и точка" открылась в Москве 12 июня. Сеть хочет запустить фабрику по производству игрушек для детей "Кидз Комбо", аналога американского "Хэппи Мил". Игрушки для наборов, по его словам будут делать по сценариям российских мультфильмов.

"Вкусно — и точка" уже представлена в 63 субъектах России.

Фокус 8 июля 2022 года писал, что в некоторых ресторанах "Вкусно — и точка" отказались от продажи картошки фри и картофеля "по-деревенски". Отказ объяснили неурожаем в 2021 году сортов картофеля. Импорт продукта невозможен из-за санкций.

В результате ухода из России корпорация McDonald’s получила убыток почти на 1,4 млрд долларов.