Без картошки фри: российский фастфуд столкнулся с дефицитом картофеля

Некоторые рестораны сети "Вкусно — и точка" убрали из меню картофель фри и картофель по-деревенски, объяснив это неурожаем и невозможностью купить продукт за рубежом.

В России в некоторых открытых на базе McDonald's ресторанах "Вкусно — и точка" не будут продавать картошку фри, также может быть недоступен картофель по-деревенски, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Сложившуюся ситуацию объясняют неурожаем в 2021 году сортов картофеля, которые использует сеть. Обеспечить же временный импорт картофеля невозможно из-за антироссийских санкций. В сети ожидают, что блюда из картофеля вернутся в меню осенью, после сбора нового урожая.

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В пресс-службе отметили также, что с аналогичными трудностями столкнутся и другие участники российского рынка фастфуда.

Напомним, компания McDonald's объявила о продаже российского бизнеса в мае. Покупателем стал нефтяник из Новокузнецка Александр Говор, который ранее управлял 25-ю ресторанами сети фастфуда в России. После ухода компании из России сеть ресторанов переименовали, они получили название "Вкусно — и точка". Меню в ресторанах быстрого питания осталось практически неизменным, из названий блюд лишь убрали приставку "Мак", а также полностью отказались от МакФлури и БигМак.

На качестве блюд это сказалось не лучшим образом. От посетителей поступали жалобы на заплесневелые булки для гамбургеров, один клиент ресторана обнаружил в сыре лапки насекомых.

В начале июля сообщалось также о том, что с российского рынка уходят фастфуды KFC и Pizza Hut.