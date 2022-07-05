Фастфуды KFC и Pizza Hut уходят из России

Владелец брендов намерен продать сеть ресторанов KFC местному оператору и сразу после этого полностью покинуть Россию. Сеть продолжит работу под новым названием.

Компания Yum! Brands, Inc., владеющая брендами KFC и Pizza Hut, сообщила о том, что продолжает процесс ухода с российского рынка.

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В пресс-релизе компании сказано, что в июне Yum! Brands завершила передачу прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut местному оператору, который инициировал процесс ребрендинга заведений.

"Компания также находится на продвинутой стадии передачи права собственности местному оператору на свои рестораны KFC, операционную систему и основные права на франшизу, включая сеть франчайзинговых ресторанов", — отметили в компании.

В Yum! Brands подчеркивают, что эти действия проходят в рамках мероприятий по приостановке работы в России всех принадлежащих компании ресторанов, а также прекращению инвестиций и усилий по их развитию.

"После завершения транзакции KFC Yum! Brands намерен полностью уйти из России", — сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что фастфуды Burger King и KFC, которые продолжают работу в России, начали "импортозамещать" привычные напитки Coca-Cola и Pepsi – российскими. Выбор пал на лимонады компании "Черноголовка".

В середине июня компания Coca-Cola сообщила, что свернула производство в России одноименного напитка и других продуктов под своими брендами. Сейчас Coca-Cola HBC AG и ее российские клиенты "находятся в процессе истощения складских запасов".

Ситуацией воспользовался бывший мэр Архангельска Александр Донской, который решил производить "русскую колу". На этикетке нового напитка изображена Богородица с младенцем Иисусом на руках. Кроме того, в Сыктывкаре начали разливать напиток "Коми Кола".

В мае о продаже российского бизнеса местному предпринимателю объявила компания McDonald's. После ухода компании из России сеть ресторанов переименовали, они получили название "Вкусно — и точка". Меню в ресторанах быстрого питания осталось практически неизменным, из названий блюд лишь убрали приставку "Мак", а также полностью отказались от МакФлури и БигМак.