Фастфуди KFC та Pizza Hut ідуть із Росії

Власник брендів має намір продати мережу ресторанів KFC місцевому оператору та відразу після цього повністю залишити Росію. Мережа продовжить роботу під новою назвою.

Компанія Yum! Brands, Inc., що володіє брендами KFC та Pizza Hut, повідомила про те, що продовжує процес відходу з російського ринку.

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У пресрелізі компанії сказано, що в червні Yum! Brands завершила передачу прав власності на всі активи франшизи Pizza Hut місцевому оператору, який ініціював процес ребрендингу закладів.

"Компанія також перебуває на просунутій стадії передачі права власності місцевому оператору на свої ресторани KFC, операційну систему й основні права на франшизу, включаючи мережу франчайзингових ресторанів", — зазначили в компанії.

У Yum! Brands підкреслюють, що ці дії відбуваються в межах заходів щодо припинення роботи в Росії всіх ресторанів, що належать компанії, а також припинення інвестицій і зусиль із їх розвитку.

"Після завершення транзакції KFC Yum! Brands має намір повністю піти з Росії", — повідомили в компанії.

Раніше повідомлялося, що фастфуди Burger King і KFC, які продовжують роботу в Росії, почали "імпортозаміщувати" звичні напої Coca-Cola та Pepsi російськими. Вибір припав на лимонади компанії "Чорноголовка".

У середині червня компанія Coca-Cola повідомила, що згорнула виробництво в Росії однойменного напою та інших продуктів під своїми брендами. Зараз Coca-Cola HBC AG та її російські клієнти "перебувають у процесі виснаження складських запасів".

Ситуацією скористався колишній мер Архангельська Олександр Донський, який вирішив виробляти "російську колу". На етикетці нового напою зображено Богородицю з немовлям Ісусом на руках. Крім того, у Сиктивкарі почали розливати напій "Комі Кола".

У травні про продаж російського бізнесу місцевому підприємцю оголосила компанія McDonald's. Після відходу компанії з Росії мережу ресторанів перейменували, вони отримали назву "Смачно — і крапка". Меню в ресторанах швидкого харчування залишилося практично незмінним, із назв страв лише прибрали приставку "Мак", а також повністю відмовилися від "МакФлурі" та "БігМак".