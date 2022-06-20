У РФ випускають "православну" колу з Богородицею
Виробництвом напою займеться колишній мер Архангельська Олександр Донський
Після того, як американська компанія, що виробляє всесвітньо відому кока-колу, пішла з РФ, там терміново зайнялися імпортозаміщенням. Виробництвом "російської коли" з Богородицею та немовлям Ісусом на етикетці займеться колишній мер Архангельська Олександр Донський. Про це пише Dvina Today.
Газований напій почне випускати одне із підприємств. Напій буде на основі трав, коренів та ягід Алтайського краю.
Донський вже представив те, як виглядатиме "російська кола" у крафтовій упаковці та класичних скляних пляшках.
"З усієї країною придумаємо те, з чим усім нам належить змішувати російську горілку найближчим часом. Для віскі російська кола не підходить. Не патріотично", — заявив Донський. ІП оголосив конкурс на найкращий варіант брендингу.
Переможець отримає 100 тисяч рублів та "поцілунок" від Донського.
Олександр відома у Росії особистість. Посаду мера Архангельська він обіймав з 2005 по 2008 роки. Написав кілька книг про біполярний розлад, від якого сам страждає. Хотів балотуватися у президенти Росії у 2008 році, але проти нього було порушено кілька кримінальних справ. У лютому 2008 року був визнаний винним у використанні підробленого диплома і був змушений залишити посаду мера.
У 2002 році він був одним із засновників архангельського відділення "Партії Відродження Росії".
У травні 2009 року Донський переїхав до Москви, де очолив творче об'єднання "ЙОШ", що спеціалізувалося на тренінгах особистісного зростання.
У червні 2011 року Донський відкрив у Москві музей еротичного мистецтва "Точка G". А у 2021 році він прославився тим, що пропонував перейменувати Архангельськ на Путіноград.
Донський одружений, у нього є син Олександр та дочка Евіта. Дружина Донського, Марина Вікторівна Донская — володіє магазинами еротичних товарів та центром естетики та корекції фігури "Де Фанс".
Нещодавно Донський отримав роль у фільмі "Брат-3" режисера Валерія Переверзєва.
Нагадаємо, у ресторанах "Вкусно и точка", які замінили звичні "Макдональдси" в РФ, із газованих напоїв залишилася лише кола без цукру. Вона була не дуже популярна серед клієнтів, і тому цей концентрат залишився на складах.