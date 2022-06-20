У РФ випускають "православну" колу з Богородицею

Виробництвом напою займеться колишній мер Архангельська Олександр Донський

Після того, як американська компанія, що виробляє всесвітньо відому кока-колу, пішла з РФ, там терміново зайнялися імпортозаміщенням. Виробництвом "російської коли" з Богородицею та немовлям Ісусом на етикетці займеться колишній мер Архангельська Олександр Донський. Про це пише Dvina Today.

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Газований напій почне випускати одне із підприємств. Напій буде на основі трав, коренів та ягід Алтайського краю.

Донський вже представив те, як виглядатиме "російська кола" у крафтовій упаковці та класичних скляних пляшках.

[ + – ] Імпортозаміщення в РФ Фото: Соцсети

"З усієї країною придумаємо те, з чим усім нам належить змішувати російську горілку найближчим часом. Для віскі російська кола не підходить. Не патріотично", — заявив Донський. ІП оголосив конкурс на найкращий варіант брендингу.

Переможець отримає 100 тисяч рублів та "поцілунок" від Донського.

[ + – ] Імпортозаміщення в РФ Фото: Соцсети

Олександр відома у Росії особистість. Посаду мера Архангельська він обіймав з 2005 по 2008 роки. Написав кілька книг про біполярний розлад, від якого сам страждає. Хотів балотуватися у президенти Росії у 2008 році, але проти нього було порушено кілька кримінальних справ. У лютому 2008 року був визнаний винним у використанні підробленого диплома і був змушений залишити посаду мера.

У 2002 році він був одним із засновників архангельського відділення "Партії Відродження Росії".

[ + – ] Олександр Донський — колишній мер Архангельська Фото: Соцсети

У травні 2009 року Донський переїхав до Москви, де очолив творче об'єднання "ЙОШ", що спеціалізувалося на тренінгах особистісного зростання.

У червні 2011 року Донський відкрив у Москві музей еротичного мистецтва "Точка G". А у 2021 році він прославився тим, що пропонував перейменувати Архангельськ на Путіноград.

Донський одружений, у нього є син Олександр та дочка Евіта. Дружина Донського, Марина Вікторівна Донская — володіє магазинами еротичних товарів та центром естетики та корекції фігури "Де Фанс".

Нещодавно Донський отримав роль у фільмі "Брат-3" режисера Валерія Переверзєва.

Нагадаємо, у ресторанах "Вкусно и точка", які замінили звичні "Макдональдси" в РФ, із газованих напоїв залишилася лише кола без цукру. Вона була не дуже популярна серед клієнтів, і тому цей концентрат залишився на складах.