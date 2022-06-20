В РФ выпускают "православную" колу с Богородицей

Производством напитка займется бывший мэр Архангельска Александр Донской

После того, как американская компания, производящая всемирно известную кока-колу, ушла из РФ, там срочно занялись импортозамещением. Производством "русской колы" с Богородицей и младенцем Иисусом на этикетке займется бывший мэр Архангельска Александр Донской. Об этом пишет Dvina Today.

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Газировку начнет выпускать одно из предприятий. Напиток будет на основе трав, кореньев и ягод Алтайского края.

Донской уже представил то, как будет выглядеть "русская кола" в крафтовой упаковке и классических стеклянных бутылках.

[ + – ] Импортозамещение в РФ Фото: Соцсети

"Всей страной придумаем то, с чем всем нам предстоит смешивать русскую водку в ближайшее время. Для виски русская кола не подходит. Не патриотично", — заявил Донской. ИП объявил конкурс на лучший вариант брендинга.

Победитель получит 100 тысяч рублей и "поцелуй" от Донского.

[ + – ] Импортозамещение в РФ Фото: Соцсети

Александр известная в России личность. Пост мэра Архангельска он занимал с 2005 по 2008 гг. Написал несколько книг о биполярном расстройстве, от которого сам страдает. Хотел баллотироваться в президенты России в 2008 году, но против него было возбуждено несколько уголовных дел. В феврале 2008 года был признан виновным в использовании поддельного диплома, и был вынужден покинуть пост мэра.

В 2002 году он был одним из учредителей архангельского отделения "Партии Возрождения России".

[ + – ] Александр Донской - бывший мэр Архангельска Фото: Соцсети

В мае 2009 года Донской переехал в Москву, где возглавил творческое объединение "ЙОШ", специализировавшееся на тренингах личностного роста.

В июне 2011 года Донской открыл в Москве музей эротического искусства "Точка G". А в 2021 году он прославился тем, что предлагал переименовать Архангельск в Путиноград.

Донской женат, у него есть сын Александр и дочь Эвита. Жена Донского, Марина Викторовна Донская – владеет магазинами эротических товаров и центром эстетики и коррекции фигуры "Де Фанс".

Недавно Донской получил роль в фильме "Брат-3" режиссера Валерия Переверзева.

Напомним, в ресторанах "Вкусно и точка", которые заменили привычные "Макдональдсы" в РФ, из газированных напитков осталась только кола без сахара. Она была не слишком популярна среди клиентов, и потому только этот концентрат остался на складах.