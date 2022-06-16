Российский "Макдональдс" "украл" название. На него подают в суд

Название "Вкусно и точка", под которыми открылись бывшие "Макдональдсы", оказалось слишком похоже на название "Еда и точка"

В День России, 12 июня, открылись новые рестораны на месте McDonald's, который ушел из РФ после начала войны в Украине. Новые заведения получили название "Вкусно и точка" и новый логотип, который оказался совершенно неуникальным и буквально повторял лого иных брендов. Но после открытия выяснилось, что и название было неоригинальным. Об этом пишет "Комсомольская правда".

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Во Владивостоке с 2018 года уже существует сеть общепита под названием "Еда и точка". Ее руководитель Сергей Понкратов возмутился и подает в суд на преемника "Макдональдс" за плагиат.

[ + – ] Владивостокская сеть фастфуда "Еда и точка" Фото: Комсомольская правда

Его беспокоит, что теперь из-за названия новой сети "Вкусно — и точка" их выход в любой новый регион будет восприниматься вторично, как подделка.

"Не будет уникальности названия бренда. Если мы не договоримся о названии, то придется обращаться в суд. Пока мы ждем, как ситуация будет развиваться", — заявил Понкратов и отметил, что его название было уникальным, пока не появился конкурент в лице измененного Мака и его нового хозяина Александра Говора.

Впрочем, название и без иска из Владивостока никому особенно не понравилось. После того, как обнародовали, в Сети появились многочисленные мемы и шутки. Так что появились слухи, что "Вкусно и точка" было временным названием и скоро его сменят на более приемлемое. Говор зарегистрировал сразу несколько, видимо, именно для такого случая.

Есть такие варианты: "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса". Заявки на такие наименования были зарегистрированы Роспатентом. Позже были поданы заявки на еще три названия: "Это он", "Точно он" и "Компас".

[ + – ] Первый день в ресторанах "Вкусно и точка" Фото: Комсомольская правда

Впрочем, вторичным в новом "Маке" оказалось не только название, но и логотип. Он напоминает лого изготовителя корма для домашних животных из Португалии, символику заправки WOG и множество других.

На открытии выяснилось, что меню хоть и осталось почти прежним, но с некоторыми новшествами, но вкус сильно изменился. Особенно посетители критиковали картофель-фри. Которые оказался сухим и невкусным. Оказалось, что раньше россиян кормили польской картошкой, а теперь поставляют ее из Липецкой области.

[ + – ] Первый день в ресторанах "Вкусно и точка" Фото: Комсомольская правда

Также из привычных напитков в меню остались только Coca-Cola Zero, без сахара, которая не всем нравится. Просто это единственный концентрат, который остался на складах. Соусы подавали из старых запасов, старательно замазав на них логотип McDonald's. Многим россиянам меню понравилось, но они отметили, что вкус бургеров изменился.