Российский McDonald"s "украл" логотип. Подозрительно напоминает лого других брендов

О плагиате российские СМИ не говорят, но, судя по изображениям из Сети, создатели нового логотипа не слишком усердно над ним думали

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Новая сеть ресторанов быстрого обслуживания, которая откроется вместо McDonald's, выбрала логотип. Название пока не выбрано. Об этом пишет издание "Известия".

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Логотип радикально отличается от всемирно известного красно-желтого лого McDonald's. Российские рестораны получат мрачный зеленый фон с двумя желтыми линиями и желто-оранжевым кругом. Линии символизируют картошку фри, а круг – бургер. Также рассматривался логотип с одной палочкой и кругом.

[ + – ] Логотип новой российской сети бургерных (справа), которая займет место McDonald's Фото: РИА Новости

А выбор зеленого фона объяснили так: "логотип расположен на зеленом фоне, что символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости", — пояснил представитель компании. Стоит ожидать скорого запуска новой рекламной кампании с этим логотипом, автор которого неизвестен.

К слову, названия у новой сети ресторанов пока нет. Среди возможных названий нового бренда — "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса", заявки на такие наименования были зарегистрированы Роспатентом. Позже были поданы заявки на еще три названия: "Это он", "Точно он" и "Компас".

Но новый логотип подозрительно напоминает уже существующие лого брендов. Например – перевернутый логотип сети заправок WOG.

[ + – ] Логотип сети заправок WOG Фото: Скриншот

Или лого бургерных Mos Burger.

[ + – ] Логотип бургерных Mos Burger Фото: Скриншот

Или IT-компании WestHill из Атланты, Джорджия, США. Даже цвета те же – орнажево-желтый.

[ + – ] Логотип WestHill Фото: Скриншот

Но в Сети хватает и неперевернутых логотипов, которые очень напоминают символику нового российского ресторана. Например, вот лого компании Compass Logistics, занимающейся перевозками.

[ + – ] Логотип Compass Logistics Фото: Скриншот

Или вот логотип российской IT-компании MONQ Lab, которая занимается "зонтичным мониторингом" и предоставляет прочие услуги.

[ + – ] Логотип IT-компании MONQ Lab Фото: Скриншот

В компании прогнозируют, что до конца июня примерно 200 ресторанов быстрого питания откроется на точках, где раньше работали заведения McDonald's. Как минимум 15 точек может открыться в Москве 12 июня. McDonald's приостановил работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта из-за войны в Украине.

Но интересна и персона, которая откроет новые рестораны быстрого питания. Это Александр Говор, бизнесмен из Новокузнецка, который управлял по франшизе 25 ресторанами McDonald's в Сибири.

[ + – ] Александр Говор рядом с клоуном Макдональдом перерезает ленточку Фото: forbes.ru

Он был совладельцем угольной компании "Южкузбассуголь", является сооснователем нефтеперерабатывающей компании "НефтеХимСервис", которой принадлежит Яйский нефтеперерабатывающий завод в Кемеровской области. Он стал первым российским региональным франчайзи "Макдоналдса" в РФ и проходил обучение в системе McDonald's.

В интервью Говор сообщил интересный факт: открытие ресторанов в Москве и, главное, открытие первого Мака в СССР на Пушкинской площади не просто так приурочено к 12 июня. Это Минпромторг предложил приурочить ко Дню России запуск первого ресторана под новым брендом. А также маркетинговый ход – это попытка воссоздать огромную очередь, которая была на открытии ресторана 31 января 1990 года и которая даже вошла в зарубежные учебники истории. Люди часами стояли на морозе, чтобы попробовать бургеры и картофель фри, а также унести с собой в качестве сувениров стаканчики и прочую упаковку с атрибутикой.

Говор уже заявил, что собирается в ближайшие годы увеличить сеть до 1000 ресторанов по стране.

А название пообещал представить уже в ближайшее время.

" У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня", — заявил Говор.