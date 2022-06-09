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Российский McDonald"s "украл" логотип. Подозрительно напоминает лого других брендов

Дарья Бережная
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Фото: РИА Новости | Логотип новой российской сети бургерных, которая займет место McDonald's

О плагиате российские СМИ не говорят, но, судя по изображениям из Сети, создатели нового логотипа не слишком усердно над ним думали

Новая сеть ресторанов быстрого обслуживания, которая откроется вместо McDonald's, выбрала логотип. Название пока не выбрано. Об этом пишет издание "Известия".

Логотип радикально отличается от всемирно известного красно-желтого лого McDonald's. Российские рестораны получат мрачный зеленый фон с двумя желтыми линиями и желто-оранжевым кругом. Линии символизируют картошку фри, а круг – бургер. Также рассматривался логотип с одной палочкой и кругом.

александр говор, русский макдональдс, макдональдс, McDonald's
Логотип новой российской сети бургерных (справа), которая займет место McDonald's
Фото: РИА Новости

А выбор зеленого фона объяснили так: "логотип расположен на зеленом фоне, что символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости", — пояснил представитель компании. Стоит ожидать скорого запуска новой рекламной кампании с этим логотипом, автор которого неизвестен.

К слову, названия у новой сети ресторанов пока нет. Среди возможных названий нового бренда — "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса", заявки на такие наименования были зарегистрированы Роспатентом. Позже были поданы заявки на еще три названия: "Это он", "Точно он" и "Компас".

Но новый логотип подозрительно напоминает уже существующие лого брендов. Например – перевернутый логотип сети заправок WOG.

александр говор, русский макдональдс, макдональдс, McDonald's
Логотип сети заправок WOG
Фото: Скриншот

Или лого бургерных Mos Burger.

александр говор, русский макдональдс, макдональдс, McDonald's
Логотип бургерных Mos Burger
Фото: Скриншот

Или IT-компании WestHill из Атланты, Джорджия, США. Даже цвета те же – орнажево-желтый.

александр говор, русский макдональдс, макдональдс, McDonald's
Логотип WestHill
Фото: Скриншот

Но в Сети хватает и неперевернутых логотипов, которые очень напоминают символику нового российского ресторана. Например, вот лого компании Compass Logistics, занимающейся перевозками.

александр говор, русский макдональдс, макдональдс, McDonald's
Логотип Compass Logistics
Фото: Скриншот

Или вот логотип российской IT-компании MONQ Lab, которая занимается "зонтичным мониторингом" и предоставляет прочие услуги.

александр говор, русский макдональдс, макдональдс, McDonald's
Логотип IT-компании MONQ Lab
Фото: Скриншот

В компании прогнозируют, что до конца июня примерно 200 ресторанов быстрого питания откроется на точках, где раньше работали заведения McDonald's. Как минимум 15 точек может открыться в Москве 12 июня. McDonald's приостановил работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта из-за войны в Украине.

Но интересна и персона, которая откроет новые рестораны быстрого питания. Это Александр Говор, бизнесмен из Новокузнецка, который управлял по франшизе 25 ресторанами McDonald's в Сибири.

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Александр Говор рядом с клоуном Макдональдом перерезает ленточку
Фото: forbes.ru

Он был совладельцем угольной компании "Южкузбассуголь", является сооснователем нефтеперерабатывающей компании "НефтеХимСервис", которой принадлежит Яйский нефтеперерабатывающий завод в Кемеровской области. Он стал первым российским региональным франчайзи "Макдоналдса" в РФ и проходил обучение в системе McDonald's.

В интервью Говор сообщил интересный факт: открытие ресторанов в Москве и, главное, открытие первого Мака в СССР на Пушкинской площади не просто так приурочено к 12 июня. Это Минпромторг предложил приурочить ко Дню России запуск первого ресторана под новым брендом. А также маркетинговый ход – это попытка воссоздать огромную очередь, которая была на открытии ресторана 31 января 1990 года и которая даже вошла в зарубежные учебники истории. Люди часами стояли на морозе, чтобы попробовать бургеры и картофель фри, а также унести с собой в качестве сувениров стаканчики и прочую упаковку с атрибутикой.

Говор уже заявил, что собирается в ближайшие годы увеличить сеть до 1000 ресторанов по стране.

А название пообещал представить уже в ближайшее время.

" У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня", — заявил Говор.