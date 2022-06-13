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"Вкусно и толчок". В Сети гуляют мемы об открытии нового McDonald's в РФ

Виктория Сытняк
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Фото: РИА Новости

Ультимативный характер названия спровоцировал волну шуток и мемов.

Накануне в России открылись несколько точек обновленных ресторанов сети быстрого питания McDonald's, который весной 2022 окончательно ушел с рынка РФ.

Заведения получили "очень похожий" на популярные бренды логотип и название "Вкусно и точка". В Сети не пропустили такое событие и уже создали ряд мемов.

Для начала, меню "Вкусно и точка" очень похоже на дизайн страницы известного порно-сайта.

Само название вызвало бурную реакцию в Сети из-за своего ультимативного характера.

"Вкусно и точка. А если тебе не вкусно, то садишься по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. И точка", — пишут пользователи.

Фото: Соцсети

Некоторые мужчины уже приглашают девушек на свидание в новый McDonald's.

А некоторые уверены, что название настолько находится на грани истерики и отчаяния, что его придумал сам Дмитрий Медведев.

Некоторые пользователи Сети придумали еще лучше названия обновленных ресторанов. Кто-то даже придумал дополнение.

"Жуй и п***уй", — предлагают креативные фанаты фаст-фуда.

В частности, пользователи Сети вспомнили известное высказывание в народе о как попало проделанной работе и фильме "Зеленый слоник".

Напомним, логотип нового McDonald's очень похож на ряд лого хорошо известных брендов. Он напоминает перевернутый логотип заправочной сети WOG, логотип бургерных Mos Burger или американской IT-компании WestHill.