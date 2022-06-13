"Вкусно и толчок". У мережі гуляють меми про відкриття нового McDonald's у РФ

Ультимативний характер назви спровокував хвилю жартів та мемів.

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Напередодні у Росії відкрилися кілька точок оновлених ресторанів мережі швидкого харчування McDonald's, який навесні 2022 остаточно пішов з ринку РФ. Заклади отримали "дуже схожий" на популярні бренди логотип та назву "Вкусно и точка". У мережі не пропустили таку подію повз та вже створили низку мемів.

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Для початку, меню "Вкусно и точка" дуже схоже на дизайн сторінки відомого порно-сайту.

Сама назва викликала бурхливу реакцію в мережі через свій ультимативний характер.

"Вкусно и точка. А якщо тобі не смачно, то сідаєш за статтею про дискредитацію збройних сил РФ. І крапка", — пишуть користувачі.

Фото: Соцмережі

Дехто вже запрошує на побачення у новий McDonald's.

А дехто впевнений, що назва настільки перебуває на межі істерики та відчаю, що її придумав сам Дмитро Медвєдєв.

Деякі користувачі мережі придумали кращі назви для оновлених ресторанів. Хтось навіть вигадав доповнення.

"Жуй і п***уй", — пропонують креативні користувачі.

Зокрема користувачі мережі пригадали відомий вислів у народі про як-небудь зроблену роботу та фільм "Зелений слоник".

Нагадаємо, логотип нового McDonald's дуже схожий на низку лого добре відомих брендів. Він нагадує перевернутий логотип мережі заправок WOG, логотип бургерних Mos Burger або американської IT-компанії WestHill.