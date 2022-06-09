Російський McDonald's "украв" логотип. Підозріло нагадує лого інших брендів

Про плагіат російські ЗМІ не говорять, але, судячи з зображень із мережі, творці нового логотипу не надто старанно над ним думали

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Нова мережа ресторанів швидкого обслуговування, яка відкриється замість McDonald's, вибрала логотип. Назва поки не вибрана. Про це пише видання "Известия".

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Логотип радикально відрізняється від всесвітньо відомого червоно-жовтого логотипа McDonald's. Російські ресторани отримають похмурий зелений фон із двома жовтими лініями та жовто-оранжевим колом. Лінії символізують картоплю фрі, а коло — бургер. Також розглядався логотип з однією паличкою та колом.

[ + – ] Логотип нової російської мережі бургерних (праворуч), яка займе місце McDonald's Фото: РИА Новости

А вибір зеленого фону пояснили так: "логотип розташований на зеленому фоні, що символізує якість продукції та обслуговування, до якого звикли гості", — пояснив представник компанії. Варто очікувати на швидкий запуск нової рекламної кампанії з цим логотипом, автор якого невідомий.

До слова, назви нової мережі ресторанів поки немає. Серед можливих назв нового бренду — "Тільки так", "Весело та смачно", "Той самий" та "Вільна каса", заявки на такі найменування зареєстровані Роспатентом. Пізніше подали заявки на ще три назви: "Це він", "Точно він" та "Компас".

Але новий логотип підозріло нагадує вже наявні логотипи брендів. Наприклад, перегорнутий логотип мережі заправок WOG.

[ + – ] Логотип мережі заправок WOG Фото: Скриншот

Або логотип бургерних Mos Burger.

[ + – ] Логотип бургерних Mos Burger Фото: Скриншот

Або IT-компанії WestHill з Атланти, Джорджія, США. Навіть кольори ті ж — оранжево-жовтий.

[ + – ] Логотип WestHill Фото: Скриншот

Але в мережі вистачає і неперевернених логотипів, які дуже схожі на символіку нового російського ресторану. Наприклад, ось логотип компанії Compass Logistics, що займається перевезеннями.

[ + – ] Логотип Compass Logistics Фото: Скриншот

Або ось логотип російської IT-компанії MONQ Lab, яка займається "парасольним моніторингом" та надає інші послуги.

[ + – ] Логотип IT-компанії MONQ Lab Фото: Скриншот

У компанії прогнозують, що до кінця червня приблизно 200 ресторанів швидкого харчування відкриються на точках, де раніше працювали заклади McDonald's. Як мінімум 15 точок може відкритися в Москві 12 червня. McDonald's призупинив роботу всіх 850 своїх ресторанів у РФ 14 березня через війну в Україні.

Але цікавою є і персона, яка відкриє нові ресторани швидкого харчування. Це Олександр Говор, бізнесмен із Новокузнецька, який керував з франшизи 25 ресторанами McDonald's у Сибіру.

[ + – ] Олександр Говор поряд із клоуном Макдональдом перерізає стрічку Фото: forbes.ru

Він був співвласником вугільної компанії "Южкузбасвугілля", є співзасновником нафтопереробної компанії "НафтаХімСервіс", якій належить Яйський нафтопереробний завод у Кемеровській області. Він став першим російським регіональним франчайзі "Макдоналдса" у РФ і проходив навчання у системі McDonald's.

В інтерв'ю Говор повідомив цікавий факт: відкриття ресторанів у Москві й, головне, відкриття першого Мака в СРСР на Пушкінській площі не просто так приурочено до 12 червня. Це Мінпромторг запропонував присвятити Дню Росії запуск першого ресторану під новим брендом. А також маркетинговий хід — це спроба відтворити величезну чергу, що була на відкритті ресторану 31 січня 1990 року, яка навіть увійшла до зарубіжних підручників історії. Люди годинами стояли на морозі, щоб спробувати бургери та картоплю фрі, а також забрати з собою як сувеніри стаканчики та іншу упаковку з атрибутикою.

Говор уже заявив, що збирається найближчими роками збільшити мережу до 1000 ресторанів по країні.

А назву пообіцяв представити вже найближчим часом.

"У нас вже на сьогодні обрано та зареєстровано кілька назв для бренду. Остаточне рішення щодо бренду оголосять до середини червня", — заявив Говор.