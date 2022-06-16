Російський "Макдональдс" вкрав назву. На нього подають до суду

Назва "Смачно і крапка", під якими відкрилися колишні "Макдональдси", виявилася занадто схожою на назву "Їжа і крапка".

У День Росії, 12 червня, відкрилися нові ресторани на місці McDonald's, який пішов із РФ після початку війни в Україні. Нові заклади отримали назву "Смачно і крапка" та новий логотип, який виявився абсолютно неунікальним і буквально повторював логотип інших брендів. Але після відкриття з'ясувалося, що й назва була неоригінальною. Про це пише "Комсомольська правда".

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У Владивостоці з 2018 року вже існує мережа громадського харчування під назвою "Їжа і крапка". Її керівник Сергій Понкратов обурився та подає до суду на наступника "Макдональдса" за плагіат.

[ + – ] Владивостоцька мережа фастфуду "Їжа і крапка" Фото: Комсомольська правда

Його турбує, що тепер через назву нової мережі "Смачно і крапка" їхній вихід у будь-який новий регіон сприйматиметься вдруге, як підробка.

"Не буде унікальності назви бренду. Якщо ми не домовимося про назву, то доведеться звертатися до суду. Поки ми чекаємо, як ситуація розвиватиметься", — заявив Понкратов і зазначив, що його назва була унікальною, поки не з'явився конкурент в особі зміненого "Маку" та його нового господаря Олександра Говора.

Утім, назва і без позову з Владивостока нікому не сподобалася. Після оприлюднення назви в мережі з'явилися численні меми та жарти. Так що з'явилися чутки, що "Смачно і крапка" була тимчасовою назвою, і скоро її змінять на прийнятнішу. Говор зареєстрував одразу кілька, мабуть, саме для такого випадку.

Є такі варіанти: "Тільки так", "Весело і смачно", "Той самий" і "Вільна каса". Заявки на такі назви були зареєстровані Роспатентом. Пізніше були подані заявки на ще три назви: "Це він", "Точно він" і "Компас".

[ + – ] Перший день у ресторанах "Смачно і крапка" Фото: Комсомольська правда

Утім, вторинним у новому "Маку" виявилася не лише назва, а й логотип. Він нагадує лого виробника корму для домашніх тварин із Португалії, символіку заправки WOG і багато інших.

На відкритті з'ясувалося, що меню хоч і залишилося майже незмінним, але з деякими нововведеннями, але смак сильно змінився. Особливо відвідувачі критикували картоплю-фрі, яка виявилася сухою та несмачною. Виявилося, що раніше росіян годували польською картоплею, а тепер постачають її з Липецької області.

[ + – ] Перший день у ресторанах "Смачно і крапка" Фото: Комсомольська правда

Також зі звичних напоїв у меню залишилися лише Coca-Cola Zero, без цукру, яка не всім подобається. Просто це єдиний концентрат, що залишився на складах. Соуси подавали зі старих запасів, старанно замазавши на них логотип McDonald's. Багатьом росіянам меню сподобалося, але вони наголосили, що смак бургерів змінився.