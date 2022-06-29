Чорноголівка замість коли. KFC і Burger King у РФ переходять на імпортозаміщення

Після того, як компанія Coca-Cola пішла з Росії, там терміново почали шукати заміну.

Фастфуди Burger King та KFC, які продовжують роботу в Росії, почали імпортозаміщувати звичні напої Coca-Cola — російськими. Вибір припав на лимонади компанії "Чорноголівка". Про це пише "РИА Новости".

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Тепер замість Coca-Cola, Fanta та Pepsi у фастфудах подають газовану воду та колу "Чорноголівки", а також лимонади "Май-тай" та "Піна-колада".

Фото: РИА Новости

[ + – ] Імпортозаміщення в РФ Фото: РИА Новости

Burger King почав продаж напоїв "Чорноголівки" не скрізь. Цікаво, але росіяни залишилися незадоволеними імпортозаміщенням. З'ясувалося, що російська "Чорноголівка" дорожча за американську колу, а ще в їхній лінійці лимонадів немає напоїв без цукру.

[ + – ] Відгуки незадоволених клієнтів

Водночас напої Coca-Cola все ще можна скуштувати у фастфуді "Вкусно — и точка", який замінив McDonald's.

Щоправда залишився концентрат лише Кока-коли без цукру, вона була раніше не надто популярна. А концентрат звичних напоїв частково вкрали зі складу.

Представники Coca-Cola повідомили на початку червня, що компанія припинить виробництво однойменного напою і продуктів під іншими своїми брендами у Росії.

Залишки будуть розпродані й більше не поставлятимуться в РФ. Головний конкурент Coca-Cola — PepsiCo — пішли ще в березні.

Також пішла відома компанія IKEA, яка виробляє меблі й аксесуари для дому. До 1 липня триватиме розпродаж для співробітників, а потім і для решти. У Росії почалася справжня гонка за товарами, які незабаром стануть дефіцитом.