Черноголовка вместо колы. KFC и Burger King в РФ переходят на импортозамещение

После того, как компания Coca-Cola ушла из РФ, там срочно начали искать замену

Фастфуды Burger King и KFC, которые продолжают работу в России, начали импортозамещать привычные напитки Coca-Cola – российскими. Выбор пал на лимонады компании "Черноголовка". Об этом пишет "РИА Новости".

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Теперь вместо Coca-Cola, Fanta и Pepsi в фастфудах подают газированную воду и колу "Черноголовки", а также лимонады "Май-тай" и "Пина-колада".

Фото: РИА Новости

[ + – ] Импортозамещение в РФ Фото: РИА Новости

Burger King начал продажу напитков "Черноголовки" не везде. Интересно, но россияне остались недовольны импортозамещением. Оказалось, что российская "Черноголовка" дороже американской колы, а еще в их линейке лимонадов нет напитков без сахара.

[ + – ] Отзывы недовольных клиентов

При этом напитки Coca-Cola все еще можно отведать в фастфуде "Вкусно — и точка", который заменил McDonald's.

Правда остался концентрат только Кока-колы без сахара, она была ранее не слишком популярна. А концентрат привычных напитков был частично украден со склада.

Представители Coca-Cola сообщили в начале июня, что компания прекратит производство одноименного напитка и продуктов под другими своими брендами в России.

Остатки будут распроданы и более поставляться в РФ не будут. Главный конкурент Coca-Cola — PepsiCo — ушли еще в марте.

Также ушла известная компания IKEA, производящая мебель и аксессуары для дома. До 1 июля будет продолжаться распродажа для сотрудников, а потом и для всех остальных. В РФ уже началась настоящая гонка за товарами, которые скоро станут дефицитом.