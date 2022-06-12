Вкрали меню і змінили назву: у Росії відкрилися оновлені McDonald's

У закладі подаватимуть усі знайомі страви з кухні McDonald's, але приберуть із них приставку Мак.

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У Росії відкрили колишній McDonald's під новою назвою "Вкусно — и точка". Як повідомляють росЗМІ, меню в ресторанах швидкого харчування залишиться незмінним, єдине — з назв страв приберуть приставку "Мак", щоб уникнути прямих асоціацій з брендом. А також повністю відмовляться від МакФлурі та БігМак.

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До кінця червня обіцяють відкрити майже 200 ресторанів, а найближчими п'ять-шість років збільшити кількість ресторанів із 850 до тисячі.

[ + – ] Меню з колишнього ресторану McDonald's у новому закладі "Вкусно и точка" Фото: РБК

[ + – ] Меню з колишнього ресторану McDonald's у новому закладі "Вкусно и точка" Фото: РБК

Нагадаємо, на початку березня, майже через два тижні після початку повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, McDonald's оголосив, що тимчасово закриє 850 ресторанів у Росії. Пізніше компанія вирішила повністю піти з російського ринку та продати свій бізнес у державі-агресорі. За таких умов назва, логотип і меню у проданих ресторанів мають бути іншими. У McDonald's повідомляли, що продовжувати вести справи в РФ в умовах гуманітарної кризи, яка спровокувала війна, не має сенсу і не відповідає цінностям компанії.

До закриття угоди McDonald's продовжував платити зарплату працівникам. Компанія працювала на російському ринку понад 30 років і надавала робочі місця для 62 тисяч росіян.

Ресторани McDonald's в Україні не працюватимуть до закінчення війни. Компанія також продовжує виплачувати повну зарплату своїм працівникам.

Фокус раніше писав, що в Росії розробили новий логотип колишнього McDonald's, який дуже нагадує лого інших компаній. Він радикально відрізняється від всесвітньо відомого червоно-жовтого лого McDonald's. На похмурому зеленому фоні — на думку розробників він символізує якість продукції та обслуговування, до якого звикли гості, зображено дві жовті лінії із жовто-жовтогарячим колом. Лінії — це картопля фрі, а коло — бургер.

Новий логотип нагадує перевернутий логотип мережі заправок WOG, логотип бургерних Mos Burger або американської IT-компанії WestHill. Там навіть кольори ті самі — оранжево-жовті. А також логотип схожий на логотип російської IT-компанії MONQ Lab, яка займається "парасольковим моніторингом".