Украли меню и сменили название: в России открылись обновленные McDonald's

В заведении будут подавать все знакомые блюда из кухни McDonald's, но уберут из них приставку Мак.

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В России открыли бывший McDonald's под новым названием "Вкусно — и точка". Как сообщают росСМИ, меню в ресторанах быстрого питания останется прежним, единственное — из названий блюд уберут приставку "Мак", чтобы избежать прямых ассоциаций с брендом. А также полностью откажутся от МакФлури и БигМак.

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До конца июня обещают открыть около 200 ресторанов, а в ближайшее пять-шесть лет увеличить количество ресторанов с 850 до тысячи.

[ + – ] Меню из бывшего ресторана McDonald's в новом заведении "Вкусно и точка" Фото: РБК

[ + – ] Меню из бывшего ресторана McDonald's в новом заведении "Вкусно и точка" Фото: РБК

Напомним, в начале марта, спустя почти две недели после начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, McDonald's объявил, что временно закроет 850 ресторанов в России. Позже компания приняла решение полностью уйти из российского рынка и продать свой бизнес в государстве-агрессоре. При этом название, логотип и меню у проданных ресторанов должны быть другими. В McDonald's сообщали, что продолжать вести дела в РФ в условиях гуманитарного кризиса, который спровоцировала война, не имеет смысла и не соответствует ценностям компании.

До закрытия сделки McDonald's продолжал платить зарплату работникам. Компания работала на российском рынке более 30 лет и предоставляла рабочие места для 62 тысяч россиян.

Рестораны McDonald's в Украине не будут работать до окончания войны. Компания также продолжает выплачивать полную зарплату своим сотрудникам.

Фокус ранее писал, что в России разработали новый логотип бывшего McDonald's, который очень напоминает лого других компаний. Он радикально отличается от всемирно известного красно-желтого лого McDonald's. На мрачном зеленом фоне — по мнению разработчиков он символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости, изображены две желтые линии с желто-оранжевым кругом. Линии — это картошка фри, а круг — бургер.

Новый логотип напоминает перевернутый лого сети заправок WOG, лого бургерных Mos Burger или американской IT-компании WestHill. Там даже цвета те же – оранжево-желтый. А также лого похож на логотип российской IT-компании MONQ Lab, которая занимается "зонтичным мониторингом".