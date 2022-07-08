Без картоплі фрі: російський фастфуд зіткнувся з дефіцитом картоплі

Деякі ресторани мережі "Вкусно — и точка" прибрали з меню картоплю фрі та картоплю по-селянськи, пояснивши це неврожаєм і неможливістю купити продукт за кордоном.

У Росії в деяких відкритих на базі McDonald's ресторанах "Вкусно — и точка" не будуть продавати картоплю фрі, також може бути недоступна картопля по-селянськи, повідомляє РБК з посиланням на пресслужбу компанії. Ситуацію, що склалася, пояснюють неврожаєм у 2021 році сортів картоплі, які використовує мережа. Забезпечити тимчасовий імпорт картоплі неможливо через антиросійські санкції. У мережі очікують, що страви з картоплі повернуться в меню восени після збирання нового врожаю.

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У пресслужбі зазначили також, що з аналогічними труднощами зіткнуться й інші учасники російського ринку фастфуду.

Нагадаємо, компанія McDonald's оголосила про продаж російського бізнесу у травні. Покупцем став нафтовик із Новокузнецька Олександр Говор, який раніше керував 25 ресторанами мережі фастфуду в Росії. Після відходу компанії з Росії мережу ресторанів перейменували, вони отримали назву "Вкусно — и точка". Меню у ресторанах швидкого харчування залишилося практично незмінним, із назв страв лише прибрали приставку "Мак", а також повністю відмовилися від МакФлурі та БігМак.

На якості страв це позначилося не найкраще. Від відвідувачів надходили скарги на цвілі булки для гамбургерів, один клієнт ресторану знайшов у сирі лапки комах.

На початку липня повідомлялося також про те, що з російського ринку йдуть фастфуди KFC та Pizza Hut.