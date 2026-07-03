У РФ налагодили випуск підроблених BMW за ціною нових моделей

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року німецький концерн BMW припинив виробництво та продаж своїх автомобілів у Росії, розірвавши багаторічне партнерство з калінінградським заводом "Автотор".

Однак у робітників підприємства, де виробляли автомобілі BMW, залишилося чимало запчастин, що вони використовували для складання підроблених іномарок, повідомляє CarScoops. Минулого року в Росії таким чином було виготовлено 145 "підроблених" BMW.

Ресурс із посиланням на російські ЗМІ зазначає, що в РФ продажі BMW у 2025 році майже потроїлися порівняно з попереднім роком, що свідчить про зростання попиту, який частково задовольнили й неоригінальними автомобілями.

Згідно з повідомленнями RFE/RL, несанкціоновані автомобілі вперше з’явилися в березні 2025 року. Серед позашляховиків, що збираються, — X5, X6 та X7. Усі вони зберігають дизайн моделей 2022 року до рестайлінгу, хоча реєструються як автомобілі 2025 та 2026 років.

Відео дня

Поряд з оригінальними запчастинами для "нових" BMW використовують деякі деталі місцевого виробництва, зокрема джгути проводів, шланги, гумові компоненти та пофарбовані кузовні панелі.

У BMW публічно відхрестилися від того, що відбувається, заявивши, що "Автотор" розпочав виробництво обмежених партій автомобілів BMW у 2025 році, збираючи автомобілі зі старих, частково застарілих комплектів, які залишалися в його розпорядженні з моменту припинення співпраці у 2022 році.

Німці наголошують, що несанкціоноване виробництво триває "нерегулярно й дотепер". У BMW Group попередили зацікавлені сторони, зокрема державні органи, дилерів та потенційних клієнтів, про дії Росії.

У компанії також побоюються щодо якості підроблених автомобілів через відсутність інженерного контролю з боку BMW.

Що стосується вартості "підроблених" BMW, то, як пише Auto24, попри сумнівне походження автомобілів, ціни на несанкціоновані позашляховики залишаються дуже високими й стартують від 154 тисяч доларів. На спеціалізованих веб-сайтах, що займаються безпосереднім продажем цих кросоверів, мінімальна ціна — понад $170 тисяч.

Нагадаємо, підроблений американський автомобіль пішов з молотка за ціною нового Lamborghini.

Також ми писали, що російський кросовер "Волга" виявився "китайцем", вартість якого втричі вища.