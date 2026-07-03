В РФ наладили выпуск поддельных BMW по цене новых версий

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года немецкий концерн BMW прекратил производство и продажу своих авто в России, разорвав многолетнее партнерство с калининградским заводом "Автотор".

Однако у рабочих предприятия, где производились автомобили BMW, осталось немало запчастей, которые те использовали в сборке поддельных иномарок, сообщает CarScoops. В прошлом году в России таким образом было произведено 145 "липовых" BMW.

Ресурс со ссылкой на росСМИ констатирует, что в РФ продажи BMW в 2025 году почти утроились по сравнению с предыдущим годом, что говорит о росте спроса, который частично закрыли и неоригинальными авто.

Согласно сообщениям RFE/RL, несанкционированные автомобили впервые появились в марте 2025 года. Среди собираемых внедорожников — X5, X6 и X7. Все они сохраняют дизайн моделей 2022 года до рестайлинга, хотя регистрируются как автомобили 2025 и 2026 годов.

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Наряду с оригинальными запчастями, для "новых" BMW используют некоторые детали местного производства, в том числе жгуты проводов, шланги, резиновые компоненты и окрашенные кузовные панели.

В BMW публично открестились от происходящего, заявив, что "Автотор" начал производство ограниченных партий автомобилей BMW в 2025 году, собирая автомобили из старых, частично устаревших комплектов, которые оставались в его распоряжении с момента прекращения сотрудничества в 2022 году.

Немцы подчеркивают, что несанкционированное производство продолжается "на нерегулярной основе до настоящего времени". В BMW Group предупредили заинтересованные стороны, включая государственные органы, дилеров и потенциальных клиентов о действиях России.

В компании также опасаются за качество поддельных авто из-за отсутствия инженерного контроля со стороны BMW.

Что касается стоимости "липовых" BMW, то, как пишет Auto24, несмотря на сомнительное происхождение автомобилей, цены на несанкционированные внедорожники остаются очень высокими и стартуют от $154 тысяч. На специализированных веб-сайтах, занимающихся непосредственной продажей этих кроссоверов, минимальная цена — свыше $170 тысяч.

Напомним, поддельное американское авто ушло с молотка по цене нового Lamborghini.

Также мы писали, что российский кроссовер Volga оказался "китайцем" по втрое более высокой стоимости.