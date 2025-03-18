Поддельное американское авто ушло с молотка по цене нового Lamborghini (фото)

Duesenberg SJ — знаменитая роскошная модель 1930-х годов, которая конкурировала с Rolls-Royce и Bentley. Ее покупали короли и звезды Голливуда.

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В США на аукционе Broad Arrow продали копию Duesenberg SJ 1933 года. Хотя винтажное авто является ненастоящим, за него отдали 252 000 долларов — как за новый Lamborghini Urus. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Авто отличается элегантным дизайном с зауженной "кормой"

Duesenberg — легендарный американский производитель роскошных авто, которые конкурировали с Rolls-Royce, Bentley и Bugatti. Их покупали короли, миллионеры и звезды Голливуда. Настоящие Duesenberg стоят от миллиона долларов.

В частности, в 2010 году оригинальный Duesenberg SJ в кузове Weymann Speedster ушел с молотка за 1 430 000 долларов. Авто является копией именно этой модели. В 1981 году изготовили всего 27 таких клонов, а вот оригинальных Duesenberg SJ Weymann Speedster существует только два.

Салон отделали кожей, деревом и гофрированным алюминием

Копия Duesenberg SJ внешне в точности повторяет модель 1933 года. У нее элегантный кузов с зауженной задней частью, выпуклыми крыльями и большим количеством хромированных деталей.

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Салон отделан кожей, деревом и гофрированным алюминием. Копия Duesenberg SJ получила современное оборудование — кондиционер, круиз-контроль, радио, электростеклоподъемники.

Клон Duesenberg SJ осовременили и оснастили V8 от Ford

Если настоящий Duesenberg SJ комплектовался 6,9-литровой компрессорной восьмеркой на 320 л.с., то его клон получил 5,8-литровый V8 от Ford, в паре с которым работает 3-ступенчатый автомат. К тому же, авто оснащено усилителем руля и дисковыми тормозами.

Кстати, недавно на аукцион выставили уменьшенную электрическую копию "Гелендвагена".

Также Фокус писал, что универсал Mercedes W124 ушел с молотка за $128 800.