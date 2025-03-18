Підроблене американське авто пішло з молотка за ціною нового Lamborghini (фото)

Duesenberg SJ — знаменита розкішна модель 1930-х років, яка конкурувала з Rolls-Royce і Bentley. Її купували королі та зірки Голлівуду.

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У США на аукціоні Broad Arrow продали копію Duesenberg SJ 1933 року. Хоча вінтажне авто є несправжнім, за нього віддали 252 000 доларів – як за новий Lamborghini Urus. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Авто вирізняється елегантним дизайном зі звуженою "кормою"

Duesenberg – легендарний американський виробник розкішних авто, які конкурували з Rolls-Royce, Bentley та Bugatti. Їх купували королі, мільйонери та зірки Голлівуду. Справжні Duesenberg коштують від мільйона доларів.

Зокрема, у 2010 році оригінальний Duesenberg SJ у кузові Weymann Speedster пішов із молотка за 1 430 000 доларів. Авто є копією саме цієї моделі. У 1981 році виготовили лише 27 таких клонів, а от оригінальних Duesenberg SJ Weymann Speedster існує лише два.

Салон оздобили шкірою, деревом і гофрованим алюмінієм

Копія Duesenberg SJ зовні в точності повторює модель 1933 року. У неї елегантний кузов зі звуженою задньою частиною, випуклими крилами та великою кількістю хромованих деталей.

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Салон оздоблений шкірою, деревом та гофрованим алюмінієм. Копія Duesenberg SJ отримала сучасне обладнання – кондиціонер, круїз-контроль, радіо, електросклопідіймачі.

Клон Duesenberg SJ осучаснили та оснастили V8 від Ford

Якщо справжній Duesenberg SJ комплектувався 6,9-літровою компресорною вісімкою на 320 к. с., то його клон отримав 5,8-літровий V8 від Ford, у парі з яким працює 3-ступінчастий автомат. До того ж, авто оснащене підсилювачем керма і дисковими гальмами.

До речі, нещодавно на аукціон виставили зменшену електричну копію "Гелендвагена".

Також Фокус писав, що універсал Mercedes W124 пішов із молотка за $128 800.