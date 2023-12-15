Як у Гетсбі: на аукціон виставлено найрозкішніше американське авто (фото)
Випущено лише 445 розкішних Duesenberg J із 265-сильним двигуном та ексклюзивними кузовами. Дорогі представницькі авто конкурували з Rolls-Royce та Maybach.
У США на аукціоні RM Sotheby's продадуть рідкісний кабріолет Duesenberg J 1929 року. За розкішне авто планують виручити близько 2,65-2,85 мільйонів доларів. Його історію розповіли на сайті аукціонного дому.
Duesenberg був американським конкурентом Rolls-Royce, Bentley і Maybach. Ці представницькі автомобілі випускали за індивідуальним замовленням, а купували їх мільйонери, зірки Голлівуду і королі.Важливо
Duesenberg J — найвідоміша модель марки. З 1928 по 1937 роки випустили лише 445 таких авто. Їх оснащували 6,9-літровою 265-сильною вісімкою, що давала змогу розвинути 185 км/год.
Конкретно цей автомобіль належав Філіпу Ріглі — синові винахідника жувальної гумки Вільяма Ріглі та керівнику відомої компанії Wrigley. Він спеціально приїхав на завод Duesenberg, щоб подивитися, як збирають його авто.
Спочатку Філіп Ріглі замовив двомісний кабріолет Duesenberg J, але через рік вирішив змінити дизайн авто і встановив чотиримісний кузов від модного тоді ательє LeBaron. До слова, саме на такому авто, що має два лобових скла, їздив головний герой фільму "Великий Гетсбі" у виконанні Леонардо ді Капріо.
Duesenberg J кілька разів переходив із рук у руки, а в 2004 році пройшов реставрацію. Після цього він виграв кілька нагород на різних фестивалях ретро-авто.
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