Продают дороже, чем оригинал: в РФ производят "фальшивые" BMW, в компании возмущены

В результате агрессивной войны России в Украине компания BMW ушла из России, а работников автозавода отправили убирать яблоки. Однако внедорожники баварского производителя по-прежнему выпускаются на калининградском заводе его бывшего партнера "Автотор". Немецкий автоконцерн BMW уже заявил, что не несет никакой ответственности за российскую подделку.

Псевдоавтомобили BMW в РФ выпускают без официального разрешения и что шокировало немецкого автопроизводителя, россияне продают подделку дороже, чем оригинал, сообщает Bild.

"Автотор" в России за фальшивый BMW берет от 12 до 14 миллионов рублей – примерно 150 000 евро. Импорт автомобилей BMW на сером рынке через подсанкционные третьи страны обходится россиянам значительно дороже. Для сравнения, новый X7 в Германии стоит около 105 000 евро. Несмотря на санкции, интерес к автомобилям BMW в России остается высоким.

Издание The Moscow Times сообщает, что производство основано на оставшихся запасах с бывших заводов BMW, которые хранились там с 2022 года. Бывший партнер "Автотор" сейчас этим пользуется: с начала 2025 года автомобили – модели BMW X5, X6 и X7 – собираются на его заводах. По данным издания "Auto Motor und Sport", в 2025 году было зарегистрировано почти в три раза больше автомобилей BMW местного производства , чем в предыдущем году.

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Одновременно с этим компания "Автотор" объявила о начале производства дизельного BMW X6 40d — модели, которая, по мнению экспертов отрасли, ранее не выпускалась на заводе в Калининграде.

Чем отличаются фальшивые BMW из России от оригинала

Примечательно, что автомобили лишь внешне соответствуют спецификациям 2022 года, хотя зарегистрированы как модели 2025 или 2026 года. Но есть несколько отличий: например, у "пиратских" автомобилей воздухозаборники меньше, чем у современных моделей.

Представитель BMW назвал производство "нерегулярным". Баварская компания предостерегла покупателей от приобретения так называемого "пиратского BMW" и отметила, что с 2022 года контроль качества не проводился. Журналисты намекают, что в компании никак не могут повлиять на российских "пиратов".

Представительница BMW Group Каролина Бахманн сообщила, что в "Автоторе" используются старые, частично устаревшие комплектующие, оставшиеся на заводе после ухода BMW из России. По словам Бахманн, несанкционированная сборка продолжается "с нарушениями".

Автомобили больше не подключены к официальным системам BMW, поэтому многие цифровые функции, вероятно, будут ограничены или будут работать с другим программным обеспечением.

Источники предполагают, что некоторые детали BMW или совместимые компоненты могли продолжать поступать в Россию через посредников, параллельный импорт и третьи страны.

До начала войны BMW выпускала автомобили на "Автоторе" по контрактной схеме. После ухода западных автопроизводителей предприятие оказалось без заказов. Весной 2022 года "Автотор" отправил сотрудников в простой из-за "непростого экономического положения", а затем предложил временно работать на уборке клубники, голубики и яблок в местном питомнике либо устроиться на стройку. Тогда же работникам предприятия выделили земельные участки для выращивания картошки.

Напомним, Фокус писал о скандале с фальшивыми BMW, которые теперь производят в Калининграде, РФ.

А когда из России ушла компания McDonald's, то ее заменили ресторанами "Вкусно и точка", которые оказались убыточными.