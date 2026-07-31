В Одесі відпочивальники на пляжі зняли вдалу роботу ППО: "Шахеди" падали в море (відео)

Сьогодні після обіду близько 35 російських дронів атакували Одеську область з моря.

Незважаючи на повітряну тривогу та загрозу обстрілів, найсміливіші громадяни вирушили відпочивати на море, де стали мимовільними свідками того, як один із "Шахедів" впав у море. Відповідні кадри опублікував Telegram-канал "Одеса. Інфо".

Також опубліковано кадри збиття дронів над морем. На записі видно, як уламки падають у воду.

За інформацією ЗМІ, запуски ударних безпілотників здійснено з Гвардійського в Криму. Переважно запускали "Гербери".

Повідомляється, що ППО збила всі дрони, які намагалися прорватися до порту та на Пересип.

Місцева влада неодноразово попереджала людей, щоб ті не ризикували життям, вирушаючи на пляжі, оскільки прибережна зона перебуває під посиленим наглядом російських окупантів, які тероризують регіон з повітря. Однак це мало діє, і відпочивальники продовжують засмагати під звуки повітряної тривоги.

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На жаль, не завжди це закінчується добре. Так, кілька тижнів тому в Одесі дівчина загинула прямо в гамаку на пляжі після того, як їй у шию потрапив осколок збитого над морем "Шахеда".

Також у Грибівці Одеської області прямо біля берега вибухнула морська міна. Загинув чоловік, який купався неподалік.

Нагадаємо, в Одеській області дитину на матраці віднесло у заміновану акваторію. Хлопчика та двох дорослих, які кинулися на допомогу, вдалося благополучно доправити на берег.

Також повідомлялося, що дівчина на BMW застрягла в піску на одеському пляжі.