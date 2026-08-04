Построенный без единого гвоздя: россияне уничтожили старейший деревянный храм юга Украины (фото)

Российский удар с помощью дрона уничтожил Свято-Введенскую церковь в Бериславе — уникальный памятник архитектуры национального значения. Деревянный храм сгорел дотла.

"Уничтожена не просто церковь — уничтожена часть истории Берислава", — сообщил глава Бериславской городской военной администрации Александр Алчиев и опубликовал фото храма в Херсонской области, который россияне сожгли до основания.

Россияне уничтожили казацкую Свято-Введенскую церковь в Бериславе Фото: Соцсети

Он рассказал, что этот храм был особенным не только для Берислава, но и для всей Украины. Его построили в 1725 году из дуба в запорожской крепости Переволочной. Изначально церковь носила название Воскресенская: "Это была казацкая церковь — храм, построенный в то время, когда на этих землях формировалась история украинского Юга".

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

У храма была долгая история: ведь в 1784 году казаки разобрали деревянный храм, погрузили его на плоты и перевезли по Днепру в Берислав. Здесь, на новом месте, церковь вновь собрали и освятили.

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"Важно, что это произошло именно в 1784 году — в год основания современного Берислава. Таким образом, храм фактически появился в городе одновременно с началом его новой истории", — рассказал Алчиев.

Свято-Введенскую церковь построили без единого металлического гвоздя. Её основой послужили дубовые бревна, из которых мастера создали прочную деревянную конструкцию, используя традиционные способы соединения древесины. Этот православный храм был уникальным образцом казацкой деревянной сакральной архитектуры XVIII века.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Это была единственная в Украине сохранившаяся деревянная церковь казацкой эпохи: "Для Берислава она была не просто архитектурным памятником — это был один из главных символов города, его исторической памяти и связи поколений".

"Храм пережил века, смену властей, войны и советские преследования. Он устоял тогда, когда его пытались закрыть и уничтожить. Но не устоял перед российской агрессией. На этот раз россияне уничтожили его ударом беспилотника. Огонь уничтожил памятник, переживший почти 300 лет истории", — сообщил председатель МВА.

Он подчеркнул, что это очередное преступление России против Украины и её культурного наследия, ведь россияне разрушают не только дома, дороги и инфраструктуру, но и целенаправленно наносят удар по украинской истории и культуре.

Судьба икон и других церковных реликвий, находившихся в храме на момент нападения, остается неизвестной. На данный момент информации о том, удалось ли что-то спасти, нет.

"Берислав будет помнить эту церковь. Будет помнить её казацкое происхождение, дубовые стены, собранные без гвоздей, и почти три века истории. Россия может уничтожить памятник, но не может уничтожить память о нём", — подытожил Александр Алчиев.

Напомним, 15 июня во время массированной российской атаки на Киев была повреждена Киево-Печерская лавра — в результате удара загорелась крыша Успенского собора. Благодаря оперативным действиям духовенства и спасателей с территории лавры успели эвакуировать древние иконы, богослужебные предметы и другие святыни.

Американская блогерша и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер опубликовала видео из Киево-Печерской лавры, в котором резко раскритиковала Россию за удары по украинским святыням, заявив, что "Путин хотел поразить дроном Иисуса Христа".